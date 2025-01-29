BİTLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİTLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/98 Esas

Davacı ÜMİT MACİT ile Davalılar MALİYE HAZİNESİ, BİTLİS ALANİÇİ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 102 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümü 783,92 m², cinsi Ham Toprak, maliki Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusu, güneyi, batısı, kuzeyi yol olduğu, taşınmaz üzerinde kroki 1-1 de Y1 harfiyle gösterilen 189,55 m² yapı bulunduğu,

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 103 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümü 875,67 m², cinsi Ham Toprak, maliki Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusu, güneyi, batısı, kuzeyi yol olduğu, taşınmaz üzerinde kroki 1-1 de Y2 harfiyle gösterilen 138,02 m² lik ve Y3 harfiyle gösterilen 243,82 m² lik yapı bulunduğu, yapıların toplam alanı 381,84 m² olduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 104 ada, 14 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümü 1003,13 m², cinsi Ham Toprak, maliki Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusu 104 ada 1 parsel, güneyi 104 ada 13 parsel, batısı yol, kuzeyi 104 ada 15 parsel olduğu, taşınmaz üzerinde kroki 1-1 de Y4 harfiyle gösterilen 160,46 yapı bulunduğu;

Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi, Destomi Köyü, 104 ada, 15 parsel numaralı taşınmazın yüzölçümü 1735,66 m², cinsi Ham Toprak, maliki Maliye Hazinesi olduğu, taşınmazın doğusu 104 ada 1 parsel, güneyi 104 ada 14 parsel, batısı yol, kuzeyi yol olduğu, taşınmaz üzerinde kroki 1-1 de Y5 harfiyle gösterilen 209,58 m² lik, yapı bulunduğu;

Taşınmazların 3402 Sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. Maddesi kapsamında 27.04.2022 tarihinde tescil edildiği;

Taşınmazlarda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis Asliye Hukuk Mahkemesinin 2024/90 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazların davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.09/12/2024

#ilangovtr Basın no ILN02164127