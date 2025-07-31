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BİTLİS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

BİTLİS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 00:00

T.C. BİTLİS 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN 

İLAN

DOSYA NO : 2022/628 Esas
KARAR NO : 2025/35

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13/02/2025 tarihli ilamı ilesanıklar Yasincan YASİNOĞLU ve Ali ÇAPAN hakkında Birden Fazla Kişi Tarafından gece vakti silahla yağma suçundan, 5237 sayılı kanunun 149/1-a-c-h, 168/3-1,62/1, maddeleri gereğince ayrı ayrı ikişer kez 5 Yıl Hapis Cezası ile Cezalandırılmalarına, Suça sürüklenen Çocuklar Onur ÇİNİK ve Musa ÜNAL'ınBirden Fazla Kişi Tarafından gece vakti silahla yağma suçundan, 5237 sayılı kanunun149/1-a-c-h, 168/3-1,31/3, 62/1, maddeleri gereğinceayrı ayrı ikişer kez 3 Yıl 4 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmalarına, karar verilmiştir. Gerekçeli karar mağdular, Abdullah ALEMAMAN ve Ahmed SHUK'a tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29.30 maddeleri gereğince hüküm özetinin Trajı 50 Bin'in üzerinde olan bir GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.07.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02270553

 