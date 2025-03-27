BİRECİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BİRECİK

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

17.03.2025

Sayı : 2025/102 Esas

İLAN

Dava konusu Şanlıurfa ili, Birecik İlçesi, Dışlık Mahallesi ( Köyü ), 102 numaralı parselin içinde ekteki krokide A HARFİ olarak gösterilen yaklaşık 25.001,07 m2 'lik (Pafta No:N40-D-09-C) FAHRİYE MURAT tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02198235