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BİRECİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BİRECİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 00:00

T.C.
BİRECİK
4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

17.03.2025

Sayı : 2025/102 Esas

İLAN

Dava konusu Şanlıurfa ili, Birecik İlçesi, Dışlık Mahallesi ( Köyü ), 102 numaralı parselin içinde ekteki krokide A HARFİ olarak gösterilen yaklaşık 25.001,07 m2 'lik (Pafta No:N40-D-09-C) FAHRİYE MURAT tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02198235