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BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 00:00

T.C.
BİRECİK
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

17/01/2025

Sayı : 2024/214 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan
Taşınmazın Bulunduğu yer :Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi
Mahallesi :Çoğan Köyü
Parsel No :1171
Vasfı :Tarla
Yüzölçümü :17.500 m2
Malikinin Adı Soyadı :Mehmet Çetin-71485029534
Kamulaştırmayı Yapan
Kurumun Adı :Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Yukarıda bilgileri belirtilen Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın Hazine adına tapuda tesciline karar verilmesi talepli mahkememizde 2024/214 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 17/01/2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02171281