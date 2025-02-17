BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
BİRECİK
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
20.01.2025
Sayı : 2024/193 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırılan
Taşınmazın Bulunduğu yer :Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi
Mahallesi :KocaaliKöyü
Parsel No :153 ada 4 parsel
Vasfı :Tarla
Yüzölçümü :195.910,25 m2
Malikinin Adı Soyadı : Abdülkadir Bahir Ayata-31684574402, Fatma Akan-20350947022
Hadice Esra Gülsoy-27440497412, Mahmut Fincan-45961879920,
Mehmet Behiç Fincan-45925881136, Muhsine Sibel Fincan-
45868883044, Nüge Özyurtseven-28786664636,Sadettin Ayata-
31690574274, Selin Fincan-45859883336,Ülkü Dilber,
Sezen Yetiş-45862883262
Kamulaştırmayı Yapan
Kurumun adı :Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Yukarıda bilgileri belirtilen Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın Hazine adına tapuda tesciline karar verilmesi talepli mahkememizde 2024/193 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 20/01/2025
#ilangovtr Basın no ILN02171167