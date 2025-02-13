BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
BİRECİK
3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
20.01.2025
Sayı : 2024/225 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırılan
Taşınmazın Bulunduğu yer :Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi
Mahallesi :Çoğan Köyü
Parsel No :1591
Vasfı :Tarla
Yüzölçümü :5.000,00 m2
Malikinin Adı Soyadı :İsmail Tunç-25085576110
Kamulaştırmayı Yapan
Kurumun adı :Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Yukarıda bilgileri belirtilen Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın Hazine adına tapuda tesciline karar verilmesi talepli mahkememizde 2024/225 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 20/01/2025
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