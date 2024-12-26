BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BİRECİK

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

28/10/2024

Sayı : 2024/80 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Aşağıkarkutlu Mahallesi'nde davacı İslim Toprak tarafından 25 yıldır kullanıldığı iddia edilen Aşağıkarkutlu Mahallesi sınırlarında bulunan O40-A-03-B paftasında kayıtlı ve 102/1 parsel numaralı ( eski parsel numarası ile 612 nolu)parsel içinde A ile işaretli 13437.13 m2 ve C ile işaretli 2112.38 m2 taşınmaz ve aynı pafta üzerinde 101 Ada 2 Parsel içinde (Eski parsel nosuyla 582 nolu parsel içinde) B ile işaretli 6353.51m2, D ile işaretli 2159.08m2 taşınmaz ve E işaretli 2799.30 m2 taşınmazlar Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Aşağıkarkutlu MahallesiO40A-04-A paftasında kayıtlı 611 nolu parsel içinde F ile işaretli 1358.79 m2'lik m2'lik taşınmazlar;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02146384