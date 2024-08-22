BİRECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

BİRECİK

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

26/10/2023

Sayı :2022/521 Esas

İLAN

Davacı , MEDİNE DEMİR, Asli Müdahil Abdulkadir Fehmi Akhan ile Davalı , BİRECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik ilçesi Akpınar köyünde bulunan ve tapulama tespit harici bırakılan ve tarıma elverişli olmayan aynı köy 328,327 numaralı parseller komşu 78.987,54 m2 alanın davacı Medine Demir tarafından 40 yıldır kullanıldığı iddia edilen Maliye Hazinesi adına idari yoldan tescil edilen taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02079834