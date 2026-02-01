Güncelleme Tarihi:
T.C.
BİRECİK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
05.01.2026
Sayı : 2025/412 Esas
İLAN METNİ
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Dalocak Mahallesi'nde 0 ada, 470 Parsel, Pafta no: N41-C-22-D davacı Hami Sor Yılmaz tarafından 20 yılı aşkın süredir kullanıldığı iddia edilen 25.943,24 m2'lik tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02391302