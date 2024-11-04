Güncelleme Tarihi:
T.C.
BİRECİK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
21/10/2024
Sayı : 2023/91 Esas
İLAN METNİ
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Çoğan Mahallesi, 1907 numaralı parsel içerisinde yer alan A harfiyle gösterilen 9033,46 m2'lik (N40.D.22-A) Bekir Karaoğlan tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02115098