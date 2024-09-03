T.C. BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/785 Esas 13/08/2024

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Aşağıkarkutlu Mahallesinde davacı Ahmet Karadağ tarafından 25 yıldır kullanıldığı iddia edilen Maliye Hazinesi adına idari yoldan tescil edilen ,O40-A-03-B paftasında kayıtlı 101 Ada 2 nolu parsel içinde (eski parsel nosu 582)L ile işaretli 11082.96 m2 ve Aynı parsel ve paftada B harfi ile işaretli 23160.26 m2 taşınmaz,

C ile işaretli 859.78 m2 ve D ile işaretli 1088.03 m2 taşınmaz ,O40-A-04-A paftasında kayıtlı102 Ada 1nolu parsel içinde (eski parsel nosu 612) G ile işaretli 4505.98m2 taşınmaz ve

O40-A-04-A paftasında kayıtlı 104 Ada 7 nolu parsel içinde (eski parsel nosu 611)F ile işaretli 12665.18 m2 taşınmaz Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02084157