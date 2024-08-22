Güncelleme Tarihi:
T.C.
BİRECİK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
19/08/2024
Sayı : 2021/510 Esas
İLAN
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Keskince Mahallesi ekli krokide B harfi ile gösterilen (Pafta no: N39-C-18-B) Mehmet Akbaş tarafından 30 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmazlar;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.19/08/2024
#ilangovtr Basın no ILN02079848