Güncelleme Tarihi:
T.C.
BİRECİK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
09/08/2024
Sayı : 2023/748 Esas
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bentbahçesi Mahallesinde davacı Mustafa Topal tarafından 25 yıldır kullanıldığı iddia edilen Maliye Hazinesi adına idari yoldan tescil edilen A harfi ile gösterilen 1562.69 M2'lik ( pafta no: N40-D-21-C) tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02076225