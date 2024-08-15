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BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 00:00

   

T.C.
BİRECİK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

09/08/2024

Sayı 2023/748 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Bentbahçesi Mahallesinde davacı Mustafa Topal tarafından 25 yıldır kullanıldığı iddia edilen Maliye Hazinesi adına idari yoldan tescil edilen A harfi ile gösterilen 1562.69 M2'lik ( pafta no: N40-D-21-C) tapulama harici taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02076225

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#ILN02076225#İlangovtr