Güncelleme Tarihi:
T.C.
BİRECİK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
09/08/2024
Sayı : 2023/795 Esas
İLAN METNİ
Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Uğurcuk Mahallesinde davacı Abdulmecit Günebakan tarafından 35 yıldır kullanıldığı iddia edilen Maliye Hazinesi adına idari yoldan tescil edilen 606 nolu parselde B harfi ile gösterilen 816.33 M2'lik ( pafta no: ) tapulama harici taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02076206