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BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BİRECİK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 00:00

   

T.C.
BİRECİK
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

09/08/2024

Sayı 2023/795 Esas 

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tescil davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Uğurcuk Mahallesinde davacı Abdulmecit Günebakan tarafından 35 yıldır kullanıldığı iddia edilen Maliye Hazinesi adına idari yoldan tescil edilen 606 nolu parselde B harfi ile gösterilen 816.33 M2'lik ( pafta no: ) tapulama harici taşınmaz; 

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02076206

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#ILN02076206#İlangovtr