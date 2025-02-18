BİNGÖL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BİNGÖL 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/233 Esas

KARAR NO : 2023/333

İLAN METNİ

Davacı İçişleri Bakanlığı tarafından davalılar Bedri Öncü ve diğerleri aleyhine mahkememizde açılan Tazminat (Kişilik Haklarına Saldırı Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davacının davasının REDDİNE karar verilmiş, davalı Bedri Öncü'nün adresi tespit edilemediğinden gerekçeli kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren davalının iki hafta içerisinde istinaf kanun yoluna başvurmadığı takdirde istinaf hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 27/01/2025

#ilangovtr Basın no ILN02174806