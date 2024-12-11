BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BİNGÖL

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

26/11/2024

Sayı : 2024/307 Esas

Bingöl Belediye Başkanlığı tarafından Bedel Tespiti ve Tescili istenen dava konusu; Bingöl ili, Merkez ilçesi, Yeni Mahalle 1122 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz BİNGÖL BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre Bedel Tespiti ve Tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin BİNGÖL BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI'na yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı/mülkiyeti BİNGÖL BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Vakıfbank Bankası tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza Türkiye Vakıfbank Bingöl Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililerin 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince İLAN olunur. Ada- Parsel No :

1-Bingöl ili, Merkez ilçesi, Bingöl ili, Merkez ilçesi, Yeni Mahalle 1122 ada 2 parsel

MALİKLER: AHMET BAZANCİR ve diğer davalılar

Kamulaştırmayı Yapan İdare : BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Açılacak Davada Husumetin Yöneltileceği İdare : BİNGÖL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesi

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