BİNGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

05.05.2025

Sayı :2011/21 Esas

Davacı , HAZİNE BAKANLIĞI ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil, Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle; Dahili Davalı, SELİM GÜMÜŞBOĞA, tarafınıza dava dilekçesi, tensip zaptındaki ihtaratları bildirir tebligatların son kayıtlı adreslerinize gönderildiği, gönderilen tebligatların adreslerde bulunmamanız nedeniyle iade edildiği, ilgili kollukça adres bilgilerinize ilgili yapılan araştırma neticesinde ulaşılamadığı bu nedenle tebligat yapılamadığı anlaşılmıştır.

Davacı , HAZİNE BAKANLIĞI tarafından davalılar Ali Yurtsever, Turan Yurtsever, Cahit Yurtsever, Hüseyin Yurtsever, Sabri Baki aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasında tapu malikleri olarak 20/05/2024 tarihli dahili dava dilekçe ile davaya dahil edildiğiniz, davada "Bingöl İli, Sancak Beldesi, Karapınar Mah. Köyaltı Mevki, Pafta:3, 632 parsel sayılı taşınmazın kadastro çalışmasında davalılar adına tespit yapılarak tescil edildiği, 632 parsel sayılı taşınmazın ve etrafındaki sahanın tamamen mera olduğu, bu meraların şahıslar adına tescil edilmesinin yasal olmadığı, bu nedenle belirtilen taşınmazın tapusunun iptali ile taşınmazın mera olarak sınırlandırılmasına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalılar üzerine bırakılmasına" karar verilmesi, talepli dava dilekçesinin, tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde cevap vermeniz, varsa bu süre içerisinde ilk itirazlarınızı ve Tüm delillerinizi sunmanız, bu süre içerisinde cevap vermeniz ÇOK ZOR olduğu taktirde 2 hafta içerisinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği, cevap vermediğiniz taktirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız ayrıca dava duruşmasının 18/09/2025 günü saat 09:30 olduğu hususu İHTAR OLUNMAKLA.( HMK 122,127,128) işbu ilânın yayımlanmasından 7 gün sonra dava dilekçesinin tebliği yerine geçmek üzere meçhul kalan dahili davalılar Selim Gümüşboğa'ya ( 269*****498 TCKN) İLANEN TEBLİĞ olunur.

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