T.C. BİNGÖL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İ L A N

Mehmet Şerif ve Meral oğlu, 25/07/1992 doğumlu, sanık Mete AKBANA (T.C.No. 28450264360) hakkında Bingöl 2.Asliye Ceza Mahkemesinin 18/07/2024Tarih ve 2024/28 Esas, 2024/438 Karar sayılı kararı ileSesli Yazılı veya Görüntülü Bir İleti ile Hakaretsuçundan hakkında Mahkumiyet Kararı verilmiş olup, Tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa; Gerekçeli Karar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 ve 29 ncu maddeleri uyarınca gazetede ilanı ile ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur.

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