BİNA YIKIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ



Eyüpsultan Belediyesi Sınırları İçerisinde Yer Alan 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Yasal Süresi Dolmuş Riskli Yapıların, Nüfus ve Eşyadan Tahliye Edilerek, Yapıların Yıkılması ve Enkazının Kaldırılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/780918

1-İdarenin a) Adı : EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 EYÜPSULTAN/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2124443000 - 2126122000 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu yapım işinin

a) Adı : Eyüpsultan Belediyesi Sınırları İçerisinde Yer Alan 6306 Sayılı Yasa Kapsamında Yasal Süresi Dolmuş Riskli Yapıların, Nüfus ve Eşyadan Tahliye Edilerek, Yapıların Yıkılması ve Enkazının Kaldırılması İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 20 Kalem Toplamda 5000 m2 Riskli Yapı Yıkımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eyüpsultan/ İSTANBUL ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 24.08.2023 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eyüpsultan Belediye Başkanlığı/Destek Hizmetleri Müdürlüğü



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: Belge Adı Açıklama Yıkım Yetki Belgesi 13 Ekim 2021 tarihli ve 31627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan binaların yıkılması hakkındaki yönetmelik kapsamında, Yambis kayıtlı Y1 yıkım müteahhit belgesi kabul edilecektir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlereDair Tebliğde yer alan B III grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olanların diplomaları ve/veya mezuniyet belgeleri benzer işe denk sayılacaktır.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)

İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;

İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)

Teklif Fiyat Puanı:50

Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50



Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )

Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Patlayıcısız çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı 4,20528% 6,30792% 3 Makina ile çimento harçlı kargir,horasan inşaat yıkımı 4,26112% 6,39168% 3 Patlayıcısız demirli demirsiz beton inşaat yıkımı 6,0836% 9,1254% 4 Makina ile demirli demirsiz beton inşaat yıkımı 7,95608% 11,93412% 5 2.SINIF ÇAM KERESTESİYLE TAHTA PERDE YAPILMASI 2,20936% 3,31404% 1 El İle Yükleme, Boşaltma ve Figüre(Moloz Taş) 0,84104% 1,26156% 1 Makine ile Yükleme, Boşaltma ve Figüre (Moloz Taş) 1,93208% 2,89812% 1 Şantiye Dışına Kamyonla Kazı Malzemesi ve Moloz Nakli (Döküm Dahil) 16,82104% 25,23156% 10 Hurda Malzeme Karşılığı Makine İle Demirli Demirsiz Beton İnşaat Yıkımı 3,42032% 5,13048% 2 Eyüpsultan İlçesinde Oto Treyler İle Paletli ve Lastik Tekerlekli Yıkım Makinelerinin Nakli (Yakıt ve Şoför Yükleniciye Ait) 2,01856% 3,02784% 1 Eyüpsultan İlçesinde Oto Treyler İle Hidrolik Paletli Yıkım Ekskavatörünün (55 Tonluk, 21 Mt Ön Ataşmanlı, Döner Tip Hidrolik Basınçla Çalışan Çeneli) Yıkım Makinelerinin Nakli (Yakıt ve Şoför Yükleniciye Ait) 1,79424% 2,69136% 1 Şantiye Çevresinin Galvanizli Sac İle Çevrilmesi (Nakliye Dahil) 2,80352% 4,20528% 2 Tehlike Teşkil Eden Parsel, İnşaat Sahası, Yol Kenarı vb. Yerlerin Etrafının Galvanizli Sac Levha İle Kalıcı Kapatılması 3,76792% 5,65188% 2 Arazöz İle Sulama Yapılması 4,4856% 6,7284% 3 Doğalgaz Kutusu Deplasesi 2,69136% 4,03704% 1 Tahliyesi Yapılmamış Dairelerin Eşyalarının Nakliye Aracına Taşınması, Yediemin Depolarına Nakliyesi ve Boşaltılması 4,4856% 6,7284% 3 Yıkımı Yapılacak Binalar İçin Asbest Envanter Raporlarının Hazırlanması 0,5308% 0,7962% 1 Yıkımı Yapılacak Binalarda Açık Alanda Bulunan Asbestli Malzemelerin Sökülmesi ve Bertaraf Edilmesi 2,766% 4,149% 2 Yıkımı Yapılacak Binalarda Kapalı Alanda Bulunan Asbestli Malzemelerin Sökülmesi ve Bertaraf Edilmesi 5,60704% 8,41056% 3 Yıkımı Yapılacak Binalarda Kazan Dairelerinde Bulunan Asbestli Malzemelerin Sökülmesi ve Bertaraf Edilmesi 1,31952% 1,97928% 1



6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01872603