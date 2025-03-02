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T.C.

BİLECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No: 2021/1343 Esas

Davacılar Ayşe Ebru Douglas, Mehmet Fatih Aksoy, Melike Elif Küçüktölek tarafından davalılar Aylin Nur Sargın, Fatma Yoldaş, Feriha Şenyıldız, Gülseren Yılmaz, Halime Kodak, İkbal Sert, Müjdat Eldiker, Münevver Yoldaş, Nurten Özer, Sabri Kızılyar, Seher Eke, Semiha Ceylan, Sezer Şimşek, Suat Kükrer, Tuğba Yoldaş Yılmaz aleyhine açılan Ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında verilen ara karar gereğince;

Mahkememizce aşağıda özellikleri yazılı taşınmazlar başında 26/01/2023 tarihinde yapılan keşifte alınan bilirkişi raporlarına göre:

Bilecik, Merkez, Kızıldamlar Köyü 123 Ada 156 parsel 3.739,13 m² taşınmaz tarla vasfında olup kıymet takdiri 316.965,40 TL'dir

Bilecik, Merkez, Kızıldamlar Köyü 126 Ada 58 parsel 3.855,73 m² taşınmaz tarla vasfında olup kıymet takdiri 312.892,48 TL'dir

Bilecik, Merkez, Kızıldamlar Köyü 206 Ada 9 parsel 1.805,35 m² taşınmaz bağ yeri vasfında olup kıymet takdiri 70.661,39 TL'dir.

Bilecik, Merkez, Kızıldamlar Köyü 227 Ada 26 parsel 3.268,75 m² taşınmaz tarla vasfında olup kıymet takdiri 265.259,06 TL'dir.

Bilecik, Merkez, Kızıldamlar Köyü 237 Ada 11 parsel 2.138,24 m² taşınmaz tarla vasfında olup kıymet takdiri 177.518,17 TL'dir.

Bilecik, Merkez, Kızıldamlar Köyü 126 Ada 57parsel 814,60 m² taşınmaz tarla vasfında olup kıymet takdiri 66.104,79 TL'dir.

Bilecik, Merkez, Kızıldamlar Köyü 126 Ada 264 parsel 3.214,61 m² taşınmaz tarla vasfında olup kıymet tadriri 260.865,60 TL' dir.

Bilecik, Merkez, Kızıldamlar Köyü 123 Ada 157 parsel 10.119,97m² taşınmaz tarla vasfında olup kıymet takdiri 396.095,62 TL'dir.

Bilecik, Merkez, Kızıldamlar Köyü 126 Ada 287 parsel 9.426,15 m² taşınmaz tarla vasfında olup kıymet takdiri 368.939,51 TL'dir.

Bilecik, Merkez, Kızıldamlar Köyü 263 Ada 21 parsel 4.562,16 m² taşınmaz tarla vasfında olup kıymet takdiri 370.219,28 TL'dir.

Bilecik, Merkez, Kızıldamlar Köyü 126 Ada 80 parsel 7.661,71 m² taşınmaz tarla vasfında olup kıymet takdiri 621.747,76 TL

Kıymet takdir edilmiş olup taşınmazların hissedar sayısı, mevcut durumu vb nedenlerle taksimin mümkün olmadığından ortaklığın konusunun satışla giderilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Tüm araştırmalara rağmen adresi bulunamayan ve ilanen tebliğine karar verilen davalı Müjdat Eldiker'e HMK 281.maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02181860