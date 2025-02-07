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BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 00:00

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

1- Mülkiyeti Belediyemize ait Bilecik İli Merkez İlçe’de bulunan muhtelif taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesine göre kapalı zarf teklif usulü ile nitelikleri, ihale süreleri, muhammen bedelleri ve geçici teminat bedelleri listede belirtildiği gibi ayrı ayrı ihale edilerek satışı yapılacaktır.

2- İhaleye çıkarılacak taşınmazın bilgileri aşağıda gösterilmiştir;

SIRA
NO		MAHALLEADA/ PARSELCİNSİALAN
M2		İMAR DURUMUMUHAMMEN
BEDEL (TL)

 		GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1HÜRRİYET344/29ARSA240AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT₺3.675.000,00₺110.250,00
2İSMETPAŞA732/17ARSA314AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT₺1.575.000,00₺47.250,00
3İSMETPAŞA732/33ARSA188,5AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT₺710.000,00₺21.300,00
4İSMETPAŞA731/1ARSA587BLOK NİZAM 4 KAT
KONUT		₺3.780.000,00₺113.400,00
5İSMETPAŞA731/2ARSA619BLOK NİZAM 4 KAT
KONUT		₺3.937.500,00₺118.125,00
6İSMETPAŞA731/3ARSA671BLOK NİZAM 4 KAT
KONUT		₺4.252.500,00₺127.575,00
7İSMETPAŞA731/11ARSA488BLOK NİZAM 4 KAT
KONUT		₺3.097.500,00₺92.925,00
8İSMETPAŞA731/12ARSA600BLOK NİZAM 4 KAT
 KONUT		₺3.832.500,00₺114.975,00
9İSMETPAŞA731/13ARSA690BLOK NİZAM 4 KAT
 KONUT		₺4.462.500,00₺133.875,00
10İSMETPAŞA733/20ARSA241AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT₺1.470.000,00₺44.100,00
11İSMETPAŞA733/13ARSA349AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT₺2.152.500,00₺64.575,00
12İSMETPAŞA733/14ARSA256AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT₺1.575.000,00₺47.250,00
13İSMETPAŞA733/15ARSA256AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT₺1.575.000,00₺47.250,00
14İSMETPAŞA733/16ARSA241AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT₺1.470.000,00₺44.100,00
15İSMETPAŞA733/17ARSA231AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT₺1.417.500,00₺42.525,00
16İSMETPAŞA733/18ARSA220AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT₺1.365.000,00₺40.950,00
17İSMETPAŞA733/21ARSA240AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT₺1.470.000,00₺44.100,00
18ERTUĞRULGAZİ622/8ARSA442AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT₺2.993.000,00₺89.790,00
19ERTUĞRULGAZİ824/2ARSA249,96AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
20ERTUĞRULGAZİ824/3ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
21ERTUĞRULGAZİ824/4ARSA249,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
22ERTUĞRULGAZİ824/5ARSA249,99AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
23ERTUĞRULGAZİ824/6ARSA249,99AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
24ERTUĞRULGAZİ824/7ARSA250AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
25ERTUĞRULGAZİ824/8ARSA250,01AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
26ERTUĞRULGAZİ824/9ARSA250,02AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
27ERTUĞRULGAZİ824/10ARSA263,3AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
28ERTUĞRULGAZİ824/13ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
29ERTUĞRULGAZİ824/14ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
30ERTUĞRULGAZİ824/16ARSA249,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
31ERTUĞRULGAZİ824/17ARSA249,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
32ERTUĞRULGAZİ824/18ARSA249,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
33ERTUĞRULGAZİ824/19ARSA249,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
34ERTUĞRULGAZİ824/20ARSA479,92AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
35ERTUĞRULGAZİ825/1ARSA299,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.470.000,00₺44.100,00
36ERTUĞRULGAZİ825/2ARSA249,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
37ERTUĞRULGAZİ825/3ARSA249,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
38ERTUĞRULGAZİ825/4ARSA249,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
39ERTUĞRULGAZİ825/5ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
40ERTUĞRULGAZİ825/6ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
41ERTUĞRULGAZİ825/7ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
42ERTUĞRULGAZİ825/8ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
43ERTUĞRULGAZİ825/9ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
44ERTUĞRULGAZİ825/10ARSA249,96AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
45ERTUĞRULGAZİ825/11ARSA299,75AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.470.000,00₺44.100,00
46ERTUĞRULGAZİ825/12ARSA299,87AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.470.000,00₺44.100,00
47ERTUĞRULGAZİ825/13ARSA249,9AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
48ERTUĞRULGAZİ825/14ARSA249,9AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
49ERTUĞRULGAZİ825/15ARSA249,91AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
50ERTUĞRULGAZİ825/16ARSA249,92AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
51ERTUĞRULGAZİ825/17ARSA249,92AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
52ERTUĞRULGAZİ825/18ARSA249,93AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
53ERTUĞRULGAZİ825/19ARSA249,94AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
54ERTUĞRULGAZİ825/20ARSA249,94AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
55ERTUĞRULGAZİ825/21ARSA249,95AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
56ERTUĞRULGAZİ825/22ARSA299,74AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.470.000,00₺44.100,00
57ERTUĞRULGAZİ826/3ARSA249,95AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
58ERTUĞRULGAZİ826/4ARSA249,95AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
59ERTUĞRULGAZİ826/5ARSA249,96AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
60ERTUĞRULGAZİ826/6ARSA249,96AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
61ERTUĞRULGAZİ826/7ARSA249,96AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
62ERTUĞRULGAZİ826/8ARSA249,96AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
63ERTUĞRULGAZİ826/9ARSA249,96AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
64ERTUĞRULGAZİ826/10ARSA249,96AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.185.000,00₺35.550,00
65ERTUĞRULGAZİ826/11ARSA299,75AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.470.000,00₺44.100,00
66ERTUĞRULGAZİ826/12ARSA299,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.470.000,00₺44.100,00
67ERTUĞRULGAZİ826/13ARSA249,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
68ERTUĞRULGAZİ826/14ARSA249,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
69ERTUĞRULGAZİ826/15ARSA249,98AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
70ERTUĞRULGAZİ826/16ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
71ERTUĞRULGAZİ826/17ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
72ERTUĞRULGAZİ826/18ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
73ERTUĞRULGAZİ826/19ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
74ERTUĞRULGAZİ826/20ARSA249,97AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
75ERTUĞRULGAZİ826/21ARSA249,96AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.210.000,00₺36.300,00
76ERTUĞRULGAZİ826/22ARSA299,75AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.470.000,00₺44.100,00
77ERTUĞRULGAZİ827/1ARSA203,19AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.000.000,00₺30.000,00
78ERTUĞRULGAZİ827/2ARSA204,81AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺975.000,00₺29.250,00
79ERTUĞRULGAZİ827/3ARSA237,08AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.155.000,00₺34.650,00
80ERTUĞRULGAZİ827/4ARSA269,34AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.260.000,00₺37.800,00
81ERTUĞRULGAZİ827/5ARSA301,6AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.420.000,00₺42.600,00
82ERTUĞRULGAZİ827/6ARSA333,86AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.550.000,00₺46.500,00
83ERTUĞRULGAZİ827/7ARSA366,12AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.685.000,00₺50.550,00
84ERTUĞRULGAZİ827/8ARSA398,38AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.785.000,00₺53.550,00
85ERTUĞRULGAZİ827/9ARSA430,64AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.945.000,00₺58.350,00
86ERTUĞRULGAZİ827/10ARSA442,6AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺1.995.000,00₺59.850,00
87ERTUĞRULGAZİ827/11ARSA431,9AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT₺2.075.000,00₺62.250,00
88OSMANGAZİ798/4ARSA3.632,58E:1.25 Y EN ÇOK: 18.50M
 KONUT		₺22.000.000,00₺660.000,00
89OSMANGAZİ885/2ARSA5.100,50E:0.25 Y EN ÇOK: 6.50M
 AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI		₺31.500.000,00₺945.000,00

3- İhale 18.02.2025 Salı günü saat 14:00’de Bilecik Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda yapılacaktır.
4- İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler 1-87 sıra nolu taşınmazlar için 2.000,00- TL, 88-89 sıra nolu taşınmazlar için 5.000,00 – TL karşılığında ihale şartnamesini Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler.
5- İhaleye katılacakların ihale saatinden önce geçici teminat bedellerini T.C. Vakıflar Bankası Merkez / Bilecik Şubesi TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu Bilecik Belediyesi geçici teminat hesabına nakit olarak yatırdıklarına dair banka dekontu veya ihale tarihi itibariyle en az 30 gün süreli Banka Teminat Mektubu veya Kanunda kabul edilen geçici teminat belgelerini getirmeleri gerekmektedir.
6- İsteklilerin gerçek kişi olması halinde aşağıdaki belgeler istenir.
a) Nüfus Cüzdan Sureti,
b) Tebligat için adres beyanı veya ikametgah 
c) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğunu gösteren noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
d) Şartnameyi satın aldığını belirten makbuzun aslı
e) Geçici teminatın yatırıldığına dair Banka dekontu veya Teminat Mektubu, (Geçici teminatlar, Belediyemizin T.C. Vakıflar Bankası Bilecik Şubesindeki TR28 0001 5001 5800 7293 6061 72 nolu geçici teminat hesabına ilgili taşınmazın sıra numarası belirtilerek yatırılacaktır.)
f) Belediyeye borcu olmadığına dair borcu yoktur belgesi.
g) (EK-1) ‘de yer alan İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olmadığına Dair Taahhütname doldurularak teklif zarfının içine konulacaktır.
h) (EK-2)’de yer alan İstekli tarafından ihale şartnamesine uygun olarak hazırlanıp imzalanan teklif mektubu

İstekli tüzel kişilik ise yukarıdaki belgelere ilave olarak;

a) Kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından ihale yılı içinde alınmış oda faaliyet belgesi,
b) Şirketin imza ve yetki sirküleri veya şirket adına ihaleye girecek kimse veya kimselerin bu şirket adına teklif vermeye yetkili - vekil olduğuna dair noterden onaylı vekaletname,
c) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 
d) Şirket ya da şahıslardan istenen belgeler, asıl veya noter onaylı suretleri olması gerekmektedir.

İstekli Ortak Girişim Olması Halinde;

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığının her bir ortağı tarafından yukarıdaki 6. maddenin gerçek ve tüzel kişiliğe göre (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin ilgisine göre ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7- İsteklilerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları evrakları en geç 18/02/2025 Salı günü Saat: 12:00'a kadar T.C. Bilecik Belediye Başkanlığı, İstiklal Mah. Ertuğrulgazi Cad. No:7 Merkez/BİLECİK adresindeki, Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek teklifler kabul edilmeyecektir.

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine göre Kapalı Teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı veya ünvanı, açık adres ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Dış zarfların açılması ile iç zarfların açılması ve son tekliflerin alınma işlemi 2886 Sayılı Kanunun 39. Ve 40. Maddelerine göre yapılır.

9- İhale muhammen bedelin altında olmamak üzere en yüksek teklif üzerinden her pey artırımı 1-87 sıra nolu taşınmazlar için 5.000,00 TL (Beş bin), 88-89 sıra nolu taşınmazlar için 50.000,00 TL (Elli bin) olarak uygulanacaktır. Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırımların uzayacağı anlaşılırsa 10. tur artırımından sonra komisyon isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirmelerini isteyebilir.

10- Taşınmazın satış bedeli peşin olarak ödenecektir ve sözleşme imzalanmayacaktır.

11- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

12- Bilecik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Belediye taşınmazları 30/01/2025 tarih ve 58 Sayılı Meclis Kararı ile taşınmaz satış ihalesine çıkarılmıştır.

İLAN OLUNUR

 

#ilangovtr Basın no ILN02166098