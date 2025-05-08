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BİLECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BİLECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 00:00

T.C. BİLECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/49-50-51 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Bilecik İl Özel İdaresi tarafından, aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Bilecik İl Özel İdaresi'ne yöneltilecektir.30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Bilecik İl Özel İdaresi adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T. C Vakıflar Bankası Bilecik Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur. 24.04.2025

 DOSYA NODuruşma TarihiADA-PARSELDAVALI/MALİKMAH. KÖYKAMULAŞTIRILAN ALAN
1.2025/49 EsasGün: 30/06/2025
Saat:10:30		255-12MEHMET ALİ ÇAMBİLECİK İLİ,
MERKEZ İLÇESİ,
PELİTÖZÜ MAHALLESİ		255 Ada-12 parsel (3826,53 m2 irtifak alanı)
2.2025/50 EsasGün: 30/06/2025
Saat:10:45		256-33RUKİYE SARIGÜLBİLECİK İLİ,
MERKEZ İLÇESİ,
PELİTÖZÜ MAHALLESİ		256 Ada -33 parsel
(4251,50 m2 irtifak alanı)
3.2025/51 EsasGün: 30/06/2025
Saat:11:00		255-191- EMİNE TAVER
2- FATMA ÇAKMAK
3- İBRAHİM ÇAKMAK
4- SEMRA TAN
5- ŞENAY ÇAKMAK
6- ŞENOL ÇAKMAK
7- ZÜHRA ÇAKMAK		BİLECİK İLİ,
MERKEZ İLÇESİ,
PELİTÖZÜ MAHALLESİ		255 Ada - 19 parsel
(281,30 m2 irtifak alanı)

#ilangovtr Basın no ILN02220123