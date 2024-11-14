BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BİLECİK

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T. C Vakıflar Bankası Bilecik Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

DOSYA NO Duruşma Tarihi PARSEL DAVALI/MALİK MAH.KÖY KAMULAŞTIRILAN ALAN 1. 2024/826 Esas Gün: 07/02/2025

Saat:11:40 1548-212 Fatma Seçer,

Hatice Özbek,

Mehmet Seçer BAYIRKÖY 1548 parsel ( 186,53 m2)

212 parsel (453,46 m2 irtifak alanı) 2. 2024/818 Esas Gün: 07/02/2025

Saat: 11:30 4051 Kemalettin Turmaz BAYIRKÖY 4051 parsel ( 99,51 m2 irtifak alanı) 3. 2024/822 Esas Gün: 07/02/2025

Saat: 11:25 387 Süleyha Ellidört BAYIRKÖY 387 parsel (115,4 m2) 4. 2024/824 Esas Gün: 07/02/2025

Saat: 11:35 266 - 1425 Fahriye Seçer,

Mehmet Parlar BAYIRKÖY 266 parsel (314,95 m2 irtifak alanı)

1425 parsel ( 15,32 m2) 5. 2024/821 Esas Gün: 07/02/2025

Saat: 11:45 169 Metin Bel BAYIRKÖY 169 parsel (160,65 m2 irtifak alanı) 6. 2024/820 Esas Gün: 07/02/2025

Saat: 11:55 890 Abdi Şimşek,

Ayşe Gür,

Hatice Kan,

İsmail Hakkı Bostancı,

Kadir Şimşek,

Mustafa Şimşek BAYIRKÖY 890 parsel ( 234,5 m2 irtifak alanı) 7. 2024/819 Esas Gün: 07/02/2025

Saat: 11:50 3766 Fatma Seçer BAYIRKÖY 3766 ( 17,31 m2 irtifak alanı) 8. 2024/825 Esas Gün: 07/02/2025

Saat: 12:05 4079 Barış Özdemir BAYIRKÖY 4079 ( 52,55 m2 irtifak alanı) 9. 2024/823 Esas Gün: 07/02/2025

Saat:12:00 664 Alahattin Çak,

Ayser Kahraman,

Emin Çak,

Ergül Atay BAYIRKÖY 664 ( 98,3 m2 irtifak alanı)

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