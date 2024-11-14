BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
BİLECİK
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN
Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T. C Vakıflar Bankası Bilecik Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.
|DOSYA NO
|Duruşma Tarihi
|PARSEL
|DAVALI/MALİK
|MAH.KÖY
|KAMULAŞTIRILAN ALAN
|1.
|2024/826 Esas
|Gün: 07/02/2025
Saat:11:40
|1548-212
|Fatma Seçer,
Hatice Özbek,
Mehmet Seçer
|BAYIRKÖY
|1548 parsel ( 186,53 m2)
212 parsel (453,46 m2 irtifak alanı)
|2.
|2024/818 Esas
|Gün: 07/02/2025
Saat: 11:30
|4051
|Kemalettin Turmaz
|BAYIRKÖY
|4051 parsel ( 99,51 m2 irtifak alanı)
|3.
|2024/822 Esas
|Gün: 07/02/2025
Saat: 11:25
|387
|Süleyha Ellidört
|BAYIRKÖY
|387 parsel (115,4 m2)
|4.
|2024/824 Esas
|Gün: 07/02/2025
Saat: 11:35
|266 - 1425
|Fahriye Seçer,
Mehmet Parlar
|BAYIRKÖY
|266 parsel (314,95 m2 irtifak alanı)
1425 parsel ( 15,32 m2)
|5.
|2024/821 Esas
|Gün: 07/02/2025
Saat: 11:45
|169
|Metin Bel
|BAYIRKÖY
|169 parsel (160,65 m2 irtifak alanı)
|6.
|2024/820 Esas
|Gün: 07/02/2025
Saat: 11:55
|890
|Abdi Şimşek,
Ayşe Gür,
Hatice Kan,
İsmail Hakkı Bostancı,
Kadir Şimşek,
Mustafa Şimşek
|BAYIRKÖY
|890 parsel ( 234,5 m2 irtifak alanı)
|7.
|2024/819 Esas
|Gün: 07/02/2025
Saat: 11:50
|3766
|Fatma Seçer
|BAYIRKÖY
|3766 ( 17,31 m2 irtifak alanı)
|8.
|2024/825 Esas
|Gün: 07/02/2025
Saat: 12:05
|4079
|Barış Özdemir
|BAYIRKÖY
|4079 ( 52,55 m2 irtifak alanı)
|9.
|2024/823 Esas
|Gün: 07/02/2025
Saat:12:00
|664
|Alahattin Çak,
Ayser Kahraman,
Emin Çak,
Ergül Atay
|BAYIRKÖY
|664 ( 98,3 m2 irtifak alanı)
#ilangovtr Basın no ILN02121514