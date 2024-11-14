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BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BİLECİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 00:00

T.C.
BİLECİK
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, aşağıda ili, ilçesi, köyü, mevkii, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özel bilgileri belirtilen taşınmazların kurumca alınan kamulaştırma kararına göre kamulaştırma işlemi yapılmış olup, Mahkememizde 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. ve diğer maddeleri gereğince, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde İdari Yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabilecek, husumet Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.30 Gün içinde İdari Yargıda İptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, Mahkememizce tespit edilecek bedel üzerinden taşınmaz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Yargılama sırasında mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T. C Vakıflar Bankası Bilecik Şube Müdürlüğü'ne ilgililerce bildirilecek hesap numarasına yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililerine 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince ilan olunur.

 DOSYA NODuruşma TarihiPARSELDAVALI/MALİKMAH.KÖYKAMULAŞTIRILAN ALAN
1.2024/826 EsasGün: 07/02/2025
Saat:11:40		1548-212Fatma Seçer,
Hatice Özbek,
Mehmet Seçer		BAYIRKÖY1548 parsel ( 186,53 m2)
212 parsel (453,46 m2 irtifak alanı)
2.2024/818 EsasGün: 07/02/2025
Saat: 11:30		4051Kemalettin TurmazBAYIRKÖY4051 parsel ( 99,51 m2 irtifak alanı)
3.2024/822 EsasGün: 07/02/2025
Saat: 11:25		387Süleyha EllidörtBAYIRKÖY387 parsel (115,4 m2)
4.2024/824 EsasGün: 07/02/2025
Saat: 11:35		266 - 1425Fahriye Seçer,
Mehmet Parlar		BAYIRKÖY266 parsel (314,95 m2 irtifak alanı)
1425 parsel ( 15,32 m2)
5.2024/821 EsasGün: 07/02/2025
Saat: 11:45		169Metin BelBAYIRKÖY169 parsel (160,65 m2 irtifak alanı)
6.2024/820 EsasGün: 07/02/2025
Saat: 11:55		890Abdi Şimşek,
Ayşe Gür,
Hatice Kan,
İsmail Hakkı Bostancı,
Kadir Şimşek,
Mustafa Şimşek		BAYIRKÖY890 parsel ( 234,5 m2 irtifak alanı)
7.2024/819 EsasGün: 07/02/2025
Saat: 11:50		3766Fatma SeçerBAYIRKÖY3766 ( 17,31 m2 irtifak alanı)
8.2024/825 EsasGün: 07/02/2025
Saat: 12:05		4079Barış ÖzdemirBAYIRKÖY4079 ( 52,55 m2 irtifak alanı)
9.2024/823 EsasGün: 07/02/2025
Saat:12:00		664Alahattin Çak,
Ayser Kahraman,
Emin Çak,
Ergül Atay		BAYIRKÖY664 ( 98,3 m2 irtifak alanı)

#ilangovtr Basın no ILN02121514