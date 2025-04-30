BİGADİÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. BİGADİÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/405 Esas

DAVALI : HAYDAR ALAN - 29761144396 - İçmeler Mah. Aydınlı Yolu Caddesi No:10/52 Maraşlı Ökkeş Usta Kebapçısı Tuzla/ İSTANBUL

Davacı tarafından aleyhinize açılan İhalenin Feshi (Ortaklığın Giderilmesi) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ çıktığı ancak tebligat yapılmadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinde özetle: Dava konusu, Balıkesir ili Bigadiç ilçesi Güvemçetmi mahallesinde bulunan taşınmazla ilişkin açılan ortaklığın giderilmesi davasıyla taşınmazın satıldığını, söz konusu ihale gerçekleştirilmeden hazırlanan kıymet takdir raporunun davacının aleyhine olduğunu ve ihalenin fes edilmesini talep ve dava etmişlerdir.

-Davalı tarafa HMK'nun 126, 127, 128, 129 maddelerine göre, davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş cevap dilekçesini sunması, ilk itirazlarını ve delillerini bildirmesi, delil olarak gösterdiği belgeleri dilekçesine eklemesi, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmesi, başka yerden getirtilecek belge ve dosyalar için gerekli açıklamayı yapması için dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta süre verilmesine; süresinde cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağının, dilekçesinde gösterdiği ancak henüz sunmadığı belgeleri sunmak veya başka yerden getirtilecek belgeler için gerekli açıklamayla ilgili eksikliği gidermesi hususu ihtar olunur.

Dava dilekçesi ve tensip zaptının tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içerisinde davaya cevap dilekçesi sunmanız, tensip zaptı gereğince delillerinizi bildirip masrafını yatırmanız, cevap dilekçesi sunmadığınız ve delil bildirmediğiniz taktirde bir daha cevap dilekçesi veremeyeceğiniz, delil sunamayacağınız, yokluğunuzda yargılamaya devam edileceği, dava Dilekçesi ve tensip zaptının tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02215097