T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/278 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Balıkesir İli Bigadiç ilçesi İskele Mahallesi

MEVKİİ : Garipler

PAFTA NO :

ADA NO : 156

PARSEL NO : 84

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.408,29 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : Erken Durak

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tescil.

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/278 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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