BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BİGADİÇ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/247 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Balıkesir İli Bigadiç ilçesi Osmanca Mahallesi
MEVKİİ : Çakana Pınarı
PAFTA NO :
ADA NO : 110
PARSEL NO : 35
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2.633,65 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI :
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın bedelinin tespiti ile davacı kurum adına tescil.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/247 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
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