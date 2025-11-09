İ L A N

T.C. BİGADİÇ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2021/53 Esas

KARAR NO : 2025/362

Davalı : 1- AMIRA MAROUF ARAIBI - 101566119 Kimlik Numaralı Wadisly-Düvediş Mahallesi Chlef Kenti Chlef Belediyesi CEZAYİR

Davacı : 2- İSA ÇAKIR - 22507385800 Kimlik Numaralı Kadıköy Mah. Kadıköy sk. No:163 Bigadiç / BALIKESİR

Mahkememizin 2021/53 Esas, 2025/362 Karar sayılı kararı ile görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; davalı tarafa konsolosluk aracılığı ile dava dilekçesinde bildirilen adrese yapılan tebligatın yetersiz adres nedeni ile iade edildiği, yapılan adres araştırması sonucunda tebligata yarar bir adres tespit edilemediğinden,

Mahkememizin 25/09/2025 tarih, 2021/53 Esas, 2025/362 Karar sayılı hükümde;

Davanın KABULÜNE,

1-Balıkesir İli Bigadiç İlçesi Kadıköy Mahallesi Cilt No: 32 Hane No: 33 Bsn:34 -22507385800- tc kimlik numaralı Bigadiç 27/06/1987 doğumlu, Hüseyin ve Huriye oğlu, İSA ÇAKIR ile 119990029003520003 vatandaşlık numaralı 21/01/1999 CHLEF doğumlu, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti uyruklu, Amıra Marouf Araıbı'nın T.M.K.166/1.maddesi gereğince BOŞANMALARINA,

2-Yargılama giderlerinin davalıüzerine bırakılmasına,

3-Peşin alınan harcın mahsubu ile eksik kalan 556,10 TL nin davalıdanalınarak hazineye gelir kaydına,

4-Davacıdan peşin alınan 59,30 TL peşin harç, 59,30 TL başvuru harcı, 69,30 TL vekalet harcı,724,00 TL posta ve tebligat ücreti, 23.808,00 TL basın ilan kurumu reddiyatı olmak üzere toplam 24719,90 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Vekille temsil edilen davacı yararına, karar tarihinde yürürlükte olanAAÜT'ne göre takdir edilen 30.000,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

6-Karar kesinleştiğinde arta kalan gider avansının HMK 333 maddesi uyarınca ilgililerine iadesine,

7-Karar kesinleştiğinde bir örneğinin Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,

Dair, davacınınyüzüne karşı, davalının yokluğunda,kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye (Aile)HukukMahkemesine verilecek bir dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzerekarar verildi. Verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. "Karar verildiği hususunun tebligat kanununun 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra gerekçeli karar evrakının tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde taraflarca istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde, kararın kesinleştirileceği hususları tebliğ yerine geçmek üzere davalı AMIRA MAROUF ARAIBI'ya ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02330178