BİGA SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

BİGA

1. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/32 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 28/06/2025 Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Adliye Köyü, Köyiçi Mevkii, 122 ada, 3 parseldeki 1.342,57 m2 arsa vasıflı taşınmaz - Taşınmaz köy yerleşik alanı içinde kalmaktadır. Hali hazırda taşınmaz üzerinde herhangi bir yapısal muhdesat ile ekili-dikili ürün bulunmamakta, boş vaziyette olup, kadastral yola cephesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 1.074.056,00 TL =>

KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/08/2025 - 11:11 Bitiş Tarih ve Saati: 19/08/2025 - 11:11

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/09/2025 - 11:11 Bitiş Tarih ve Saati: 16/09/2025 - 11:11

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Taşınmazın Tapu Kaydı ve Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Adliye Köyü, Köyiçi Mevkii, 124 ada, 2 parseldeki 1.393,09 m2 arsa vasıflı taşınmaz - Taşınmaz köy yerleşik alanı içinde kalmaktadır. Hali hazırda taşınmaz üzerinde herhangi bir yapısal muhdesat ile ekili-dikili ürün bulunmamakta, boş vaziyette olup, kadastral yola cephelidir.

Kıymeti : 3.064.798,00 TL =>

KDV Oranı : %10

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 12/08/2025 - 12:12 Bitiş Tarih ve Saati: 19/08/2025 - 12:12

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 09/09/2025 - 12:12 Bitiş Tarih ve Saati: 16/09/2025 - 12:12

#ilangovtr Basın no ILN02264308