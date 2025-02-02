BİGA SULH HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. BİGASULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/22 Tereke

Davacı Biga Vergi Dairesi Müdürlüğü vekili tarafından, Çanakkale ili, Biga İlçesi, Otlukdere Mahallesi/Köyü, Cilt No: 106, Hane No:20' BSN:53 de nüfusa kayıtlı, Ali ve Hanife'den olma, 24/10/1968 doğumlu,26068468460 T.C. kimlik numaralı Alaaddin ÇOLAK ın mirasının yasal mirasçıların tümü tarafından Biga Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/590 E., 2017/588 K. sayılı dosyası ile reddedildiğinden, terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesi talep edilmiştir. Bu itibarla; TMK.'nun 620, 621 ve 634. maddeleri gereğince; murisin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil), ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde; Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, karşılığında kendilerine makbuz verilebileceği, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçılara vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içinde alacaklarını bildirip deftere yazdırmayan alacaklıların, TMK. 629. Maddesi gereği terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

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