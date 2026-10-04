BİGA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BİGA

İCRA DAİRESİ

2026/476 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/476 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

TAPU KAYDI:

Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hamdibey Mahallesi, 69 Ada 5 parseldeki 2.110,25 m2 miktarındaki tarla vasıflı taşınmaz Taşınmaz Tapuda: Bxxxxx Çxxxxxxx ; Kxxxx Oğlu, adına 1 / 1 hisse ile kayıtlıdır

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: 69 Ada 5 Nolu Parsel:

Kıymet Takdirine konu taşınmaz Çanakkale İli Biga İlçesi Hamdibey Mahallesi Hudutları dahilinde bulunmaktadır. Yüzölçümü olarak Toplam 2.110,25 m2 alana sahip olup, tapu kayıtlarında Tarla vasfındadır. Yola cephelidir.

Taşınmaz üzerinde iki tarafı kapalı, üstü saç trapezden yapılma çatısı olan I-B yapı grubunda değerlendirilebilecek tek katlı hayvan damı bulunmakta, doğu sınırındaki 69 ada 4 parsel numaradaki yığma tuğladan yapılma tek katlı hayvan damları ve samanlığın yaklaşık 95 m2 lik kısmı dava konusu 69 Ada 5 parsel numaralı taşınmaza tecavüzlü durumdadır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapı yaklaşık maliyetleri listesinden yararlanılarak tek katlı hayvan damının değeri hesaplandığında; 3.900,00 TL/m2 x 140.00 m2 x (1-0,10) = 491.400,00 TL olacağı kanaatindeyim.

Adresi : Hamdibey Mah. 69 Ada, 5 Parsel Biga / ÇANAKKALE

Arsa Payı : 1/1 Yüzölçümü : 2.110,25 m2

İmar Durumu: Biga Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2024 tarih ve E.10991149-115.02.01-18954 sayılı yazısında Hamdibey Mahallesi 9 ada 5 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planımızda ayrık nizam taks:0,25-Kaks:0,75 üç kat olarak yapılaşmasına izin verilen konut alanında, yol alanında ve park alanında kalmakta olup; parsel üzerindeki yapıya ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır diye belirtilmiştir.

Kıymeti : 14.841.100,00 TLKDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

İmar Durumu: Biga Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.11.2024 tarih ve E.10991149-115.02.01-18954 sayılı yazısında Hamdibey Mahallesi 9 ada 5 parsel numaralı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planımızda ayrık nizam taks:0,25-Kaks:0,75 üç kat olarak yapılaşmasına izin verilen konut alanında, yol alanında ve park alanında kalmakta olup; parsel üzerindeki yapıya ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır diye belirtilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 23/11/2026 - 14:15 =>Bitiş Tarih ve Saati:30/11/2026 - 14:15

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 21/12/2026 - 14:15 =>Bitiş Tarih ve Saati:28/12/2026 - 14:15

28/09/2026



(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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