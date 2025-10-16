BİGA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BİGA İCRA DAİRESİ

2025/1680 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1680 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Yeniçiftlik Köyü, Çakırlaralçağı Mevkii, 163 ada, 1 parseldeki 5.914,00 m2 Tarla vasıflı taşınmaz borçlu adına 1/1 hisse ile kayıtlıdır. Düz ve düze yakın eğimli, kumlu-tınlı toprak yapısında, makinalı tarıma elverişli sulu tarım arazisi özelliğindedir. TEDAŞ lehine 539,21 m2 daimi irtifak hakkı tesisi vardır, 18/07/2025 tesis tarihli 19078 yevmiye numaralıdır.

Kıymeti : 2.172.567,04 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2025 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2026 - 11:10

Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 11:10

10/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02313917