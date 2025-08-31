BİGA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BİGA İCRA DAİRESİ

2025/187 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/187 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.20/08/2025Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmaz Tapu Kaydı ve Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Paşaçayı Köyü, Alanoba Mevkii, 105 ada, 15 parseldeki 17.158,05 m2 tarla vasıflı taşınmaz - Tam Hisse Kadastral yolu yoktur.

Kıymeti : 2.051.759,62 TL => KDV Oranı : %10

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 13/10/2025 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati: 20/10/2025 - 13:57

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 10/11/2025 - 13:57

Bitiş Tarih ve Saati: 17/11/2025 - 13:57

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

