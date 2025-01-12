BİGA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BİGA İCRA DAİRESİ

2024/727 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/727 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Çanakkale İli Biga İlçesi Bahçeli Köyü Bahçeli mevkii 162 Ada 15 Parselde kayıtlı bulunmaktadır. Borçlu adına apuda tam hissesi ile kayıtlıdır. Yüzölçümü olarak Toplam 3.597,31 m2 alana sahip olup, tapu kayıtlarında Tarla vasfındadır. Taşınmaz tapu kayıtlarında tarla vasfında olmasına karşın hali hazırda üzerinde tek katlı kargir dam, üstü saç trapezden yapılmış, samanlık ve kuruluk bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde 140 m2 taban alanlı tek katlı II-B yapı sınıfında üstünde saç trapez çatısı olan kargir dam ve devamında I-A yapı grubunda 800 m2 alana sahip, iki tarafı kapalı, üstünde saç trapez çatısı olan samanlık ve hayvanların gezinti alanı olarak kullanılan tek katlı yapılar bulunmaktadır. Taşınmaz Taşoluk Barajı sulama sahası içinde kalmakta, killi-tınlı toprak yapısında, makinalı tarıma elverişli sulu tarım arazisi vasfında olup, sulu tarım arazilerine komşudur, kadastral yolu bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki II-B yapı sınıfındaki yapıların Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapı yaklaşık maliyetleri tablosundan faydalanılarak değer hesaplaması yapılacak olup, yapıların yıpranma oranı %20 olarak hesaplanmıştır. Yapıların Değeri: 140,00 m2 x 5.250,00 TL/m2 x (1-0,20)= 588.000,00 TL, I-A yapı grubundaki tek katlı samanlık ve kuruluk yapısının değeri: 800,00 m2 x 1.450,00 TL/m2 x (1-0,20) : 928.000,00 TL yapıların toplam değeri: 1.516.000,00 TL dir. Arazinin değeri 1.417.879,74-TL dir. Yapı ve arazinin bilirkişice belirlenen muhammen toplam değeri 2.933.879,74-TLdir. KDV oranı %20 dir. Taşınmazın toprak yapısı, topoğrafik durumu ve bölgenin ekolojik özelliklerini göz önüne alındığında Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yazısı ile de belirlendiği üzere yörede sulu tarım arazisinde Buğday, Biber (Sivri), Domates, Mısır, Çeltik (Sulu) ürünlerinin yetiştirildiği tespit edilmiştir.

Satışa konu taşınmazın takyidat kaydında "BOTAŞ lehine 35.92 m2 de daimi irtifak hakkı vardır." İRTİFAK ŞERHİ bılunmaktadır. Devamla "Krokisinde A,B,C Harfleri İle Gösterilen Yapılar Mevcuttur" ve " BOTAŞ boru hatlarıyla petrol taşıma A.Ş. 16/11/1993 Tarih 1993/568 Sayılı Yazısı" BEYAN ŞERHLERİ vardır.

Adresi : Çanakkale İli Biga İlçesi Bahçeli Köyü 162 Ada 15 Parsel Biga / ÇANAKKALE

Yüzölçümü : 3.597,31 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 2.933.879,74 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "BOTAŞ lehine 35.92 m2 de daimi irtifak hakkı vardır." İRTİFAK ŞERHİ bılunmaktadır. Devamla "Krokisinde A,B,C Harfleri İle Gösterilen Yapılar Mevcuttur" ve " BOTAŞ boru hatlarıyla petrol taşıma A.Ş. 16/11/1993 Tarih 1993/568 Sayılı Yazısı" BEYAN ŞERHLERİ vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/02/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 27/02/2025 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 27/03/2025 - 14:15

09/01/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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