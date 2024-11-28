BİGA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

BİGA

İCRA DAİRESİ

2013/820 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2013/820 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Tapu Kaydı : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Gümüşçay Mah./Köyü Cami Boğazı Mevkii, 0 ada, 1469 parseldeki 6.700,00 m2 tarla vasıflı taşınmaz – Tam Hisse



Özellikleri : Satışa konu taşınmaz üzerinde kıymet takdir tarihi itibariyle ekili-dikili ürün yoktur. Parsel topoğrafik yönden düz ve düze yakın eğimli, ulaşım imkanı bulunan, sulama imkanına sahip olan, makineli tarıma elverişlidir. Toprak Killi- Tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi iyi orta bünyelidir. Yolu yoktur. Parsel her türlü bitki deseni ekimine müsait sulu tarım arazisi statüsündedir. İmarı yoktur. Taşınmaz kaydında alım satım ve kullanımı engelleyici bir şerh yoktur.



Adresi : Gümüşçay Köyü 1469 Parsel Biga / ÇANAKKALE



Yüzölçümü : 6.700 m2



Kıymeti : 1.080.509,00 TL



KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 13:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 13:47

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 13:47

2 NO'LU TAŞINMAZIN



Tapu Kaydı : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Ulucami Mah. Sarıbucak Mevkii, 308 ada, 63 parseldeki 34.414,14 m2 tarla vasıflı taşınmazın borçlulara ait 2/3 hissesi (22.942,76 m2’si)



Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda "Tarla" vasfında kayıtlıdır. Toplam yüzölçümü 34.414,14-m2 olan taşınmazın borçlulara ait 2/3 hissesi satışa çıkarılmıştır. Kıymet taktiri yapıldığı tarih itibari ile çeltik ekilmiş olup anız artıkları bulunmaktadır. Parsel topoğrafik yönden düz ve düz düze yakın eğimli, ulaşım imkanı bulunan, sulama imkanına sahip olan makineli tarıma elverişlidir. Toprak killi-tınlı bir yapıda, su tutma kapasitesi iyi orta bünyelidir. Yolu vardır. Parsel her türlü bitki deseni ekimine müsait sulu tarım arazisi statüsündedir. İmarı yoktur.



Adresi : Çanakkale İli Biga İlçesi Ulucami Mahallesi 308 Ada 63 Parsel Biga / ÇANAKKALE



Kıymeti : 3.699.978,90 TL



KDV Oranı : %10



Kaydındaki Şerhler: Parsel Taşoluk Ovası Koruma Alanın içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz. ) Tarih: - Sayı:8942669



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/12/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 02/01/2025 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/01/2025 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 30/01/2025 - 14:10

13/11/2024

#ilangovtr Basın no ILN02130799