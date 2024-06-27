Ä°LANÂ

BÄ°GA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN

1)Â MÃ¼lkiyeti Belediyemize ait Ä°lÃ§emiz Ä°stiklal, Hamdibey, Åžirintepe ve Sakarya Mahallesinde 4 adet Arsa, Ã‡avuÅŸkÃ¶y Mahallesinde 9 adet TarlanÄ±n satÄ±ÅŸÄ±, Ä°stiklal Mahallesi Ä°nÃ¶nÃ¼ Caddesi 128 ada 45 parsel Ã¼zerinde bulunan Ticaret Merkezinde 2 adet, Ä°stiklal Mahallesi Ä°stiklal Caddesi Ã¼zerindeki Belediye Ä°ÅŸhanÄ± 2. Katta mevcut 2 adet iÅŸyeri ve Hamdibey Mahallesi Ã‡ayÄ±r Caddesi No:27 Ã¼zerinde ki Ada DÃ¼ÄŸÃ¼n Salonu iÃ§erisinde bulunan bÃ¼fenin 01/08/2024 tarihinden 31.12.2026 tarihine kadar 2 yÄ±l 5 ay sÃ¼re ile kiralanmasÄ± ve Biga Belediyesi KapalÄ± Pazar yerindeki Â AyakkabÄ± - Tuhafiye BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bulunan Â 15 adet peronun tahsisi ihalesiÂ yapÄ±lacaktÄ±r.

Gayrimenkullerin satÄ±ÅŸ, kiralama ve KapalÄ± Pazaryeri peron tahsis iÅŸlemlerine dair ihaleleri 2886 S.D.Ä°.K.nun 45. Ve diÄŸer ilgili maddeleri hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ arttÄ±rma suretiyle, 11/07/2024 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Saat: 10.00â€™ da baÅŸlamak Ã¼zere aÅŸaÄŸÄ±da yazÄ±lÄ± sÄ±raya gÃ¶re birbirini takiben Belediyemizde mÃ¼teÅŸekkil EncÃ¼men huzurunda yapÄ±lacaktÄ±r.

SÃ¶z konusu gayrimenkullerin muhammen satÄ±ÅŸ bedelleri, kiralama ve KapalÄ± Pazaryeri peron tahsis bedelleri ile ihalenin geÃ§ici teminat miktarlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.

SatÄ±lacak, Kiralanacak TaÅŸÄ±nmazlara ait Tapu ve KÄ±ymet Takdir Bedeli Bilgileri

SÄ±ra No Mahalle Ada/Parsel BaÄŸÄ±msÄ±z BÃ¶lÃ¼m No TaÅŸÄ±nmaz mÂ² Cinsi Muhammen Bedeli Teminat 1 Ä°stiklal 1394/163 - 140.00 Arsa 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL 2 Hamdibey 1402/167 - 2152,32 Arsa 20.000.000,00 TL 600.000,00 TL 3 Åžirintepe 1470/3 - 5574,78 Arsa 45.000.000,00 TL 1.350.000,00 TL 4 Sakarya 689/15 - 587,80 Arsa 9.000.000,00 TL 270.000;00 TL 5 Ã‡avuÅŸkÃ¶y 1797/5 - 6978,92 Tarla 1.750.000,00 TL 52.500,00 TL 6 Ã‡avuÅŸkÃ¶y 1760/4 - 30122,51 Tarla 9.050.000,00 TL 271.500,00 TL 7 Ã‡avuÅŸkÃ¶y 1746/1 - 3335,34 Tarla 840.000,00 TL 25.200,00 TL 8 Ã‡avuÅŸkÃ¶y 1781/16 - 6708,33 Tarla 1.680.000,00 TL 50.400,00 TL 9 Ã‡avuÅŸkÃ¶y 1755/3 - 7632,12 Tarla 1.910.000,00 TL 57.300,00 TL 10 Ã‡avuÅŸkÃ¶y 1739/1 - 42482,17 Tarla 10.650.000,00 TL 319.500,00 TL 11 Ã‡avuÅŸkÃ¶y 1785/7 - 2891,21 Tarla 730.000,00 TL 21.900,00 TL 12 Ã‡avuÅŸkÃ¶y 1811/1 - 1298.77 Tarla 325.000,00 TL 9.750,00 TL 13 Ã‡avuÅŸkÃ¶y 1792/1 - 1203,38 Tarla 301.000,00 TL 9.030,00 TL 14 Ä°stiklal 128/45 184 13,90 Ä°ÅŸyeri Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.500,00 TL 540,00 TL 15 Ä°stiklal 128/45 185 25,20 Ä°ÅŸyeri 2.000,00 TL 720,00 TL 16 Ä°stiklal 117/28 50/A 10,00 Ä°ÅŸyeri 1.500,00 TL 540,00 TL 17 Ä°stiklal 117/28 52 26,00 Ä°ÅŸyeri 1.500,00 TL 540,00 TL 18 Hamdibey 383/12 Ã‡ayÄ±r Cad No:27 10,97 BÃ¼fe 1000,00 TL 360,00 TL



KapalÄ± Pazaryeri Peron Tahsis Listesi

Ä°ÅŸtigal Konusu Peron No Muhammen Bedel Teminat AyakkabÄ± ve Tuhafiye ( kÃ¶ÅŸe ) 839,Â 958, 40.000,00 TL 24.000,00 TL AyakkabÄ± ve Tuhafiye 840, 959, 960, 961, 962, 979, 1017, 1018, 1022, 1087, 1088, 1089,1090 30.000,00 TL Â 16.000,00 TL

2) Gayrimenkul satÄ±ÅŸ, Â kiralama ve kapalÄ± pazaryeri peron tahsisi Â ihalesine katÄ±lacaklarda aranacak belgelerÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

a- GerÃ§ek KiÅŸilerden;

1- Ä°kametgah belgesi

2- NÃ¼fus CÃ¼zdan fotokopisi

3- GeÃ§ici teminat makbuzu

4- GerÃ§ek kiÅŸiler adÄ±na vekÃ¢leten ihaleye giren kiÅŸilerden Noter tasdikli vekÃ¢letname ve vekÃ¢let edene ait imza beyannamesi

5- Belediyemize borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±

KapalÄ± Pazaryeri peron tahsis ihalesine katÄ±lacaklar iÃ§in ilave olarak 1 adet vesikalÄ±k fotoÄŸraf

Vergi KaydÄ±

b- TÃ¼zel KiÅŸilerden;

1- TÃ¼zel kiÅŸilerden yetkili makamdan 2024 yÄ±lÄ± iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ TÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sicile kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu gÃ¶steren belge (oda kayÄ±t belgesi)

2- Teklifte bulunacak kiÅŸilerin tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸe temsile yetkili olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirkÃ¼leri

3- GeÃ§ici teminat makbuzu

4- Belediyemize borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±

Ä°haleye katÄ±lmak isteyenler ihale ÅŸartnamesini Gelir ÅžefliÄŸinden almalarÄ± ve Â teminat bedelini nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatÄ±rmalarÄ± zorunludur.

c-Â Ortak GiriÅŸim olmasÄ± halinde; Ortak GiriÅŸim Beyannamesi ve ortak giriÅŸimi oluÅŸturan gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiÅŸileri her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara gÃ¶re temin edecekleri belgeler istenecektir.

3) Ä°hale Åžartnameleri her gÃ¼n mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir ÅžefliÄŸinde gÃ¶rÃ¼lebilir.

4) SatÄ±ÅŸ, Kiralama ve tahsis ihalelerine iÅŸtirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.Ä°.K nun 5. Maddesinde belirtilen ÅŸartlara haiz olmasÄ±, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geÃ§ici teminatlarÄ±nÄ± yatÄ±rdÄ±klarÄ±na dairÂ makbuz ile birlikte belirli gÃ¼n ve saatte BelediyemizÂ EncÃ¼menine mÃ¼racaatlarÄ± ÅŸart olup, ayrÄ±ca isteklilerÂ ihaleye iÅŸtirakÂ iÃ§in keza aynÄ± kanunun 46. maddesi gereÄŸince teklifleriniÂ Â Â ihaleÂ saatindeÂ Â ulaÅŸtÄ±rmak ÅŸartÄ±ylaÂ posta ile de gÃ¶nderebilirler.

Ä°lan Olunur.

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