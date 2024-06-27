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BÄ°GA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN

BÄ°GA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 28, 2024 00:00

 

Ä°LANÂ 

BÄ°GA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN

1)Â MÃ¼lkiyeti Belediyemize ait Ä°lÃ§emiz Ä°stiklal, Hamdibey, Åžirintepe ve Sakarya Mahallesinde 4 adet Arsa, Ã‡avuÅŸkÃ¶y Mahallesinde 9 adet TarlanÄ±n satÄ±ÅŸÄ±, Ä°stiklal Mahallesi Ä°nÃ¶nÃ¼ Caddesi 128 ada 45 parsel Ã¼zerinde bulunan Ticaret Merkezinde 2 adet, Ä°stiklal Mahallesi Ä°stiklal Caddesi Ã¼zerindeki Belediye Ä°ÅŸhanÄ± 2. Katta mevcut 2 adet iÅŸyeri ve Hamdibey Mahallesi Ã‡ayÄ±r Caddesi No:27 Ã¼zerinde ki Ada DÃ¼ÄŸÃ¼n Salonu iÃ§erisinde bulunan bÃ¼fenin 01/08/2024 tarihinden 31.12.2026 tarihine kadar 2 yÄ±l 5 ay sÃ¼re ile kiralanmasÄ± ve Biga Belediyesi KapalÄ± Pazar yerindeki Â AyakkabÄ± - Tuhafiye BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bulunan Â 15 adet peronun tahsisi ihalesiÂ  yapÄ±lacaktÄ±r.

Gayrimenkullerin satÄ±ÅŸ, kiralama ve KapalÄ± Pazaryeri peron tahsis iÅŸlemlerine dair ihaleleri 2886 S.D.Ä°.K.nun 45. Ve diÄŸer ilgili maddeleri hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ arttÄ±rma suretiyle, 11/07/2024 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Saat: 10.00â€™ da baÅŸlamak Ã¼zere aÅŸaÄŸÄ±da yazÄ±lÄ± sÄ±raya gÃ¶re birbirini takiben Belediyemizde mÃ¼teÅŸekkil EncÃ¼men huzurunda yapÄ±lacaktÄ±r.

SÃ¶z konusu gayrimenkullerin muhammen satÄ±ÅŸ bedelleri, kiralama ve KapalÄ± Pazaryeri peron tahsis bedelleri ile ihalenin geÃ§ici teminat miktarlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.

SatÄ±lacak, Kiralanacak TaÅŸÄ±nmazlara ait Tapu ve KÄ±ymet Takdir Bedeli Bilgileri

SÄ±ra No

Mahalle

Ada/Parsel

BaÄŸÄ±msÄ±z BÃ¶lÃ¼m No

TaÅŸÄ±nmaz mÂ²

Cinsi

Muhammen Bedeli

Teminat

1

Ä°stiklal

1394/163

-

140.00

Arsa

2.000.000,00 TL

60.000,00 TL

2

Hamdibey

1402/167

-

2152,32

Arsa

20.000.000,00 TL

600.000,00 TL

3

Åžirintepe

1470/3

-

5574,78

Arsa

45.000.000,00 TL

1.350.000,00 TL

4

Sakarya

689/15

-

587,80

Arsa

9.000.000,00 TL

270.000;00 TL

5

Ã‡avuÅŸkÃ¶y

1797/5

-

6978,92

Tarla

1.750.000,00 TL

52.500,00 TL

6

Ã‡avuÅŸkÃ¶y

1760/4

-

30122,51

Tarla

9.050.000,00 TL

271.500,00 TL

7

Ã‡avuÅŸkÃ¶y

1746/1

-

3335,34

Tarla

840.000,00 TL

25.200,00 TL

8

Ã‡avuÅŸkÃ¶y

1781/16

-

6708,33

Tarla

1.680.000,00 TL

50.400,00 TL

9

Ã‡avuÅŸkÃ¶y

1755/3

-

7632,12

Tarla

1.910.000,00 TL

57.300,00 TL

10

Ã‡avuÅŸkÃ¶y

1739/1

-

42482,17

Tarla

10.650.000,00 TL

319.500,00 TL

11

Ã‡avuÅŸkÃ¶y

1785/7

-

2891,21

Tarla

730.000,00 TL

21.900,00 TL

12

Ã‡avuÅŸkÃ¶y

1811/1

-

1298.77

Tarla

325.000,00 TL

9.750,00 TL

13

Ã‡avuÅŸkÃ¶y

1792/1

-

1203,38

Tarla

301.000,00 TL

9.030,00 TL

14

Ä°stiklal

128/45

184

13,90

Ä°ÅŸyeri

Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1.500,00 TL

540,00 TL

15

Ä°stiklal

128/45

185

25,20

Ä°ÅŸyeri

2.000,00 TL

720,00 TL

16

Ä°stiklal

117/28

50/A

10,00

Ä°ÅŸyeri

1.500,00 TL

540,00 TL

17

Ä°stiklal

117/28

52

26,00

Ä°ÅŸyeri

1.500,00 TL

540,00 TL

18

Hamdibey

383/12

Ã‡ayÄ±r Cad No:27

10,97

BÃ¼fe

1000,00 TL

360,00 TL


KapalÄ± Pazaryeri Peron Tahsis Listesi

Ä°ÅŸtigal Konusu

Peron No

Muhammen Bedel

Teminat

AyakkabÄ± ve Tuhafiye ( kÃ¶ÅŸe )

839,Â  958,

40.000,00 TL

24.000,00 TL

AyakkabÄ± ve Tuhafiye

840, 959, 960, 961, 962, 979, 1017, 1018, 1022, 1087, 1088, 1089,1090

30.000,00 TL

Â 

16.000,00 TL

2) Gayrimenkul satÄ±ÅŸ, Â kiralama ve kapalÄ± pazaryeri peron tahsisi Â ihalesine katÄ±lacaklarda aranacak belgelerÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

a- GerÃ§ek KiÅŸilerden;

1- Ä°kametgah belgesi

2- NÃ¼fus CÃ¼zdan fotokopisi

3- GeÃ§ici teminat makbuzu

4- GerÃ§ek kiÅŸiler adÄ±na vekÃ¢leten ihaleye giren kiÅŸilerden Noter tasdikli vekÃ¢letname ve vekÃ¢let edene ait imza beyannamesi

5- Belediyemize borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±

KapalÄ± Pazaryeri peron tahsis ihalesine katÄ±lacaklar iÃ§in ilave olarak 1 adet vesikalÄ±k fotoÄŸraf

Vergi KaydÄ±

b- TÃ¼zel KiÅŸilerden;

1- TÃ¼zel kiÅŸilerden yetkili makamdan 2024 yÄ±lÄ± iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ TÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sicile kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu gÃ¶steren belge (oda kayÄ±t belgesi)

2- Teklifte bulunacak kiÅŸilerin tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸe temsile yetkili olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirkÃ¼leri

3- GeÃ§ici teminat makbuzu

4- Belediyemize borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±

Ä°haleye katÄ±lmak isteyenler ihale ÅŸartnamesini Gelir ÅžefliÄŸinden almalarÄ± ve Â teminat bedelini nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatÄ±rmalarÄ± zorunludur.

c-Â Ortak GiriÅŸim olmasÄ± halinde; Ortak GiriÅŸim Beyannamesi ve ortak giriÅŸimi oluÅŸturan gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiÅŸileri her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara gÃ¶re temin edecekleri belgeler istenecektir.

3) Ä°hale Åžartnameleri her gÃ¼n mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir ÅžefliÄŸinde gÃ¶rÃ¼lebilir.

4) SatÄ±ÅŸ, Kiralama ve tahsis ihalelerine iÅŸtirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.Ä°.K nun 5. Maddesinde belirtilen ÅŸartlara haiz olmasÄ±, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geÃ§ici teminatlarÄ±nÄ± yatÄ±rdÄ±klarÄ±na dairÂ  makbuz ile birlikte belirli gÃ¼n ve saatte BelediyemizÂ  EncÃ¼menine mÃ¼racaatlarÄ± ÅŸart olup, ayrÄ±ca isteklilerÂ  ihaleye iÅŸtirakÂ  iÃ§in keza aynÄ± kanunun 46. maddesi gereÄŸince teklifleriniÂ Â Â  ihaleÂ  saatindeÂ Â  ulaÅŸtÄ±rmak ÅŸartÄ±ylaÂ  posta ile de gÃ¶nderebilirler.

Ä°lan Olunur.

#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02050381

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