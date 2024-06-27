GÃ¼ncelleme Tarihi:
Ä°LANÂ
BÄ°GA BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN
1)Â MÃ¼lkiyeti Belediyemize ait Ä°lÃ§emiz Ä°stiklal, Hamdibey, Åžirintepe ve Sakarya Mahallesinde 4 adet Arsa, Ã‡avuÅŸkÃ¶y Mahallesinde 9 adet TarlanÄ±n satÄ±ÅŸÄ±, Ä°stiklal Mahallesi Ä°nÃ¶nÃ¼ Caddesi 128 ada 45 parsel Ã¼zerinde bulunan Ticaret Merkezinde 2 adet, Ä°stiklal Mahallesi Ä°stiklal Caddesi Ã¼zerindeki Belediye Ä°ÅŸhanÄ± 2. Katta mevcut 2 adet iÅŸyeri ve Hamdibey Mahallesi Ã‡ayÄ±r Caddesi No:27 Ã¼zerinde ki Ada DÃ¼ÄŸÃ¼n Salonu iÃ§erisinde bulunan bÃ¼fenin 01/08/2024 tarihinden 31.12.2026 tarihine kadar 2 yÄ±l 5 ay sÃ¼re ile kiralanmasÄ± ve Biga Belediyesi KapalÄ± Pazar yerindeki Â AyakkabÄ± - Tuhafiye BÃ¶lÃ¼mÃ¼nde bulunan Â 15 adet peronun tahsisi ihalesiÂ yapÄ±lacaktÄ±r.
Gayrimenkullerin satÄ±ÅŸ, kiralama ve KapalÄ± Pazaryeri peron tahsis iÅŸlemlerine dair ihaleleri 2886 S.D.Ä°.K.nun 45. Ve diÄŸer ilgili maddeleri hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince aÃ§Ä±k teklif usulÃ¼ arttÄ±rma suretiyle, 11/07/2024 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Saat: 10.00â€™ da baÅŸlamak Ã¼zere aÅŸaÄŸÄ±da yazÄ±lÄ± sÄ±raya gÃ¶re birbirini takiben Belediyemizde mÃ¼teÅŸekkil EncÃ¼men huzurunda yapÄ±lacaktÄ±r.
SÃ¶z konusu gayrimenkullerin muhammen satÄ±ÅŸ bedelleri, kiralama ve KapalÄ± Pazaryeri peron tahsis bedelleri ile ihalenin geÃ§ici teminat miktarlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±da belirtilmiÅŸtir.
SatÄ±lacak, Kiralanacak TaÅŸÄ±nmazlara ait Tapu ve KÄ±ymet Takdir Bedeli Bilgileri
SÄ±ra No
Mahalle
Ada/Parsel
BaÄŸÄ±msÄ±z BÃ¶lÃ¼m No
TaÅŸÄ±nmaz mÂ²
Cinsi
Muhammen Bedeli
Teminat
1
Ä°stiklal
1394/163
-
140.00
Arsa
2.000.000,00 TL
60.000,00 TL
2
Hamdibey
1402/167
-
2152,32
Arsa
20.000.000,00 TL
600.000,00 TL
3
Åžirintepe
1470/3
-
5574,78
Arsa
45.000.000,00 TL
1.350.000,00 TL
4
Sakarya
689/15
-
587,80
Arsa
9.000.000,00 TL
270.000;00 TL
5
Ã‡avuÅŸkÃ¶y
1797/5
-
6978,92
Tarla
1.750.000,00 TL
52.500,00 TL
6
Ã‡avuÅŸkÃ¶y
1760/4
-
30122,51
Tarla
9.050.000,00 TL
271.500,00 TL
7
Ã‡avuÅŸkÃ¶y
1746/1
-
3335,34
Tarla
840.000,00 TL
25.200,00 TL
8
Ã‡avuÅŸkÃ¶y
1781/16
-
6708,33
Tarla
1.680.000,00 TL
50.400,00 TL
9
Ã‡avuÅŸkÃ¶y
1755/3
-
7632,12
Tarla
1.910.000,00 TL
57.300,00 TL
10
Ã‡avuÅŸkÃ¶y
1739/1
-
42482,17
Tarla
10.650.000,00 TL
319.500,00 TL
11
Ã‡avuÅŸkÃ¶y
1785/7
-
2891,21
Tarla
730.000,00 TL
21.900,00 TL
12
Ã‡avuÅŸkÃ¶y
1811/1
-
1298.77
Tarla
325.000,00 TL
9.750,00 TL
13
Ã‡avuÅŸkÃ¶y
1792/1
-
1203,38
Tarla
301.000,00 TL
9.030,00 TL
14
Ä°stiklal
128/45
184
13,90
Ä°ÅŸyeri
Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.500,00 TL
540,00 TL
15
Ä°stiklal
128/45
185
25,20
Ä°ÅŸyeri
2.000,00 TL
720,00 TL
16
Ä°stiklal
117/28
50/A
10,00
Ä°ÅŸyeri
1.500,00 TL
540,00 TL
17
Ä°stiklal
117/28
52
26,00
Ä°ÅŸyeri
1.500,00 TL
540,00 TL
18
Hamdibey
383/12
Ã‡ayÄ±r Cad No:27
10,97
BÃ¼fe
1000,00 TL
360,00 TL
KapalÄ± Pazaryeri Peron Tahsis Listesi
Ä°ÅŸtigal Konusu
Peron No
Muhammen Bedel
Teminat
AyakkabÄ± ve Tuhafiye ( kÃ¶ÅŸe )
839,Â 958,
40.000,00 TL
24.000,00 TL
AyakkabÄ± ve Tuhafiye
840, 959, 960, 961, 962, 979, 1017, 1018, 1022, 1087, 1088, 1089,1090
30.000,00 TL
Â
16.000,00 TL
2) Gayrimenkul satÄ±ÅŸ, Â kiralama ve kapalÄ± pazaryeri peron tahsisi Â ihalesine katÄ±lacaklarda aranacak belgelerÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
a- GerÃ§ek KiÅŸilerden;
1- Ä°kametgah belgesi
2- NÃ¼fus CÃ¼zdan fotokopisi
3- GeÃ§ici teminat makbuzu
4- GerÃ§ek kiÅŸiler adÄ±na vekÃ¢leten ihaleye giren kiÅŸilerden Noter tasdikli vekÃ¢letname ve vekÃ¢let edene ait imza beyannamesi
5- Belediyemize borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±
KapalÄ± Pazaryeri peron tahsis ihalesine katÄ±lacaklar iÃ§in ilave olarak 1 adet vesikalÄ±k fotoÄŸraf
Vergi KaydÄ±
b- TÃ¼zel KiÅŸilerden;
1- TÃ¼zel kiÅŸilerden yetkili makamdan 2024 yÄ±lÄ± iÃ§inde alÄ±nmÄ±ÅŸ TÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sicile kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu gÃ¶steren belge (oda kayÄ±t belgesi)
2- Teklifte bulunacak kiÅŸilerin tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸe temsile yetkili olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirkÃ¼leri
3- GeÃ§ici teminat makbuzu
4- Belediyemize borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair yazÄ±
Ä°haleye katÄ±lmak isteyenler ihale ÅŸartnamesini Gelir ÅžefliÄŸinden almalarÄ± ve Â teminat bedelini nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatÄ±rmalarÄ± zorunludur.
c-Â Ortak GiriÅŸim olmasÄ± halinde; Ortak GiriÅŸim Beyannamesi ve ortak giriÅŸimi oluÅŸturan gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiÅŸileri her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara gÃ¶re temin edecekleri belgeler istenecektir.
3) Ä°hale Åžartnameleri her gÃ¼n mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir ÅžefliÄŸinde gÃ¶rÃ¼lebilir.
4) SatÄ±ÅŸ, Kiralama ve tahsis ihalelerine iÅŸtirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.Ä°.K nun 5. Maddesinde belirtilen ÅŸartlara haiz olmasÄ±, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geÃ§ici teminatlarÄ±nÄ± yatÄ±rdÄ±klarÄ±na dairÂ makbuz ile birlikte belirli gÃ¼n ve saatte BelediyemizÂ EncÃ¼menine mÃ¼racaatlarÄ± ÅŸart olup, ayrÄ±ca isteklilerÂ ihaleye iÅŸtirakÂ iÃ§in keza aynÄ± kanunun 46. maddesi gereÄŸince teklifleriniÂ Â Â ihaleÂ saatindeÂ Â ulaÅŸtÄ±rmak ÅŸartÄ±ylaÂ posta ile de gÃ¶nderebilirler.
Ä°lan Olunur.
#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02050381