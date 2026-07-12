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BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2026 00:00

İLAN

BİGA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 1679 ada 4 parselde, 1685 ada 7 parselde, 1698 ada 2 parselde, Şirintepe Mahallesi 1489 ada 2 parselde, Yeniceköy Mahallesi 1003 ada 72 parselde 5 adet arsanın satışı ihalesi yapılacaktır.

Gayrimenkullerin satışı 23/07/2026 Perşembe günü saat 10:00’da Biga Belediyesi 2.kattaki toplantı salonunda, 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle aşağıda yazılı sıraya göre birbirini takiben Belediyemizde müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır.

Söz konusu ihaleler ile ilgili muhammen ve geçici teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

Taşınmaza Ait Tapu ve Kıymet Takdir Bedeli Bilgileri

MahalleAda/ParselBağımsız Bölüm NoTaşınmaz m²CinsiMuhammen BedelTeminat
Cumhuriyet1679/4-2.805,45 m2Arsa25.250.000,00 TL757.500,00 TL
Cumhuriyet1685/7-1.276,74 m2Arsa11.500.000,00 TL345.000,00 TL
Cumhuriyet1698/2-1.343,76 m2Arsa13.000.000,00 TL390.000,00 TL
Şirintepe1489/2-4.233,60 m2Arsa42.250.000,00 TL1.267.500,00 TL
Yeniceköy1003/72-364,50 m2Arsa3.000.000,00 TL90.000,00 TL

2) Gayrimenkul satışı ihalesine katılacaklarda aranacak belgeler

a- Gerçek Kişilerden;
1- İkametgah belgesi
2- Nüfus Cüzdan fotokopisi
3- Geçici teminat makbuzu
4- Gerçek kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
5- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

b- Tüzel Kişilerden;
1- Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2026  yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge (oda kayıt belgesi)
2- Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri
3- Geçici teminat makbuzu
4- Belediyemize borcu olmadığına dair yazı

İhaleye katılmak isteyenler ihale şartnamesini Gelir Şefliğinden almaları ve  teminat bedelini nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırmaları zorunludur.

c) Ortak Girişim olması halinde; Ortak Girişim Beyannamesi ve ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişileri  her birinin (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.

3) İhale Şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinde görülebilir.
4) Kiralama ihalelerine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. Maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, tebligata esas yasal ikametgah belgesini ve ihale geçici teminatlarını yatırdıklarına dair  makbuz ile birlikte belirli gün ve saatte Belediyemiz  Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler  ihaleye iştirak  için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince tekliflerini    ihale  saatinde   ulaştırmak şartıyla  posta ile de gönderebilirler.

İlan Olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02507550