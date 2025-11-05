×
BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2025 00:00

T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/481 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan taşınmazın
bulunduğu yer : ÇANAKKALE İli, BİGA İlçesi, CİHADİYE Köyü tapuya 111 ada 6 parsel no ile kayıtlı toplam 2,385.03 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz
Malikin adı ve soyadı MEHMET BÖLÜKBAŞ vd.
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ Dava konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/481 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.10.2025

 

#ilangovtr Basın no ILN02324863