BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/481 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan taşınmazın

bulunduğu yer : ÇANAKKALE İli, BİGA İlçesi, CİHADİYE Köyü tapuya 111 ada 6 parsel no ile kayıtlı toplam 2,385.03 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz

Malikin adı ve soyadı : MEHMET BÖLÜKBAŞ vd.

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ : Dava konusu taşınmazın 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 10 maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu hakların davacı idare lehine tapuya tescili Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2025/481 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 30.10.2025

#ilangovtr Basın no ILN02324863