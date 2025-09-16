BİGA 1. SULH HUKUK SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Dosya No: 2025/2 Tereke Satış

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE (Basit Tasfiye) AÇILDIĞINA DAİR İLAN

MİRAS BIRAKAN: ADEM İBİŞ (16903772746 TC kimlik numaralı, Mehmet / Fatma oğlu, 15/11/1963 d. Çanakkale, Biga, Çınardere nüfusuna kayıtlı) Ölüm Tarihi: 04/11/2018

Biga Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 14/05/2019 tarihli, 2019/105-Esas ve 2019-473 nolu ilamı ile yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında terekesinin (basit) iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzda başlamıştır.

Tereke tasfiye işlemlerinin basit usulde yürütülmesine karar verilmiş olup, alacaklıların ve borçluların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde alacaklarını, borçlarını ve iddialarını belgeleri ile birlikte Memurluğumuza bildirmeleri, bildirim yapmayanlar için TMK 629.maddesinde öngören sonuçların uygulanacağı, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK. 166 ve 218. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 29/08/2025

#ilangovtr Basın no ILN02294819