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BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2024 00:00

T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/262 Esas

Davacı Adı Soyadı:Davalı Adı SoyadıDava:
GÜLNAZ ERDEMMALİYE HAZİNESİTapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı)

Yukarıda isimleri yazılı taraflar arasında mahkememizde görülmekte olan Türk Medeni Kanunu 713. Maddesi gereği taşınmazın tescili davasında verilen ara karar uyarınca ; Yukarıda ismi yazılı davacı mahkememize sunduğu 26.07.2023 tarihli dava dilekçesi ile; Dava konusu Çanakkale ili Biga ilçesi Otlukdere köyünde kain 2051,58 m2 yüzölçümüne sahip tarla vasfında olan 108 ada 183 parsel sayılı taşınmazın Maliye Hazinesi adına yapılan tapu kaydının iptali ile taşınmazın tamamının kazandırıcı zaman aşımına dayalı zilyetlikten dolayı davacı müvekkili adına tescilini talep etmiştir. Davaya konu taşınmazın tapuya tescili hususunda karar verileceğinden, dava konusu taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin (özel ve tüzel kişilerin ) TMK nun 713/4. Maddesi gereğince bu ilanın neşrinden itibaren 3 ay içinde mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurmaları hususu ilgililerine ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02142974