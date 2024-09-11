T.C. BİGA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/315 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

BİGA MALMÜDÜRLÜĞÜ ile ÇANAKKALE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Davacı dava dilekçesi ile, Çanakkale İli Biga İlçesi İskender Köyü 697 parsel sayılı taşınmaz maliki görünen Ahmet kızı Fatma Soylu'ya Biga Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2007/832 Esas sayılı kararı ile Malmüdürü kayyım olarak atandığını, Ahmet kızı Fatma Soylu hakkında verilen kayyımlık süresi 10 yılı doldurduğundan AHMET KIZI FATMA SOYLU'yu gören bilen ve tanıyanların iş bu ilan tarihi ve 15 gün arayla ilan yapılarak, bu tarihlerden itibaren6 ay içerisinde Mahkememizin 2024/315 esas sayılı dosyasına muracaat etmeleri, aksi takdirde gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur. 06/09/2024

#ilangovtr Basın no ILN02087498