BEYŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
T.C.
BEYŞEHİR SULH HUKUK MAHKEMESİSATIŞ MEMURLUĞU'NDAN
ESAS : 2024/16 Ort. Gid. Satış
İLAN
Beyşehir Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2021/406 Esas 2022/1703 Karar sayılı kararıyla satışına Karar verilen Konya ili Hüyük ilçesi İlmen mahallesi 197 ada 5 parsel, 197 ada 36 parsel, 197 ada 35 parsel, 195 ada 139 parsel, 193 ada 68 parsel, 191 ada 22 parsel, 272 ada 3 parsel, 199 ada 288 parsel, 205 ada 164 parsel, 209 ada 173 parsel, 209 ada 174 parsel, 209 ada 105 parsel, 222 ada 4 parsel, 222 ada 5 parsel, 224 ada 8 parsel, 157 ada 16 parsel, 157 ada 17 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin satış memurluğumuzca kıymet takdirine çıkılmış bilirkişiler 197 ada 5 parsele 401.229,00 TL, 197 ada 36 parsele 653.065,00 TL, 197 ada 35 nolu parsele 384.368,25 TL, 195 ada 139 parsele 167.902,25 TL, 193 ada 68 parsele 140.194,25 TL, 191 ada 22 nolu parsele 110.958,75 TL, 272 ada 3 nolu parsele 253.727,50 TL, 199 ada 288 parsele 970.804,75 TL, 205 ada 164 parsele 108.724,50 TL, 209 ada 173 parsele 50.718,50 TL, 209 ada 174 parsele 70.955,50 TL, 209 ada 105 parsele 242.446,50 TL,222 ada 4 parsele 48.543,75 TL, 222 ada 5 parsele 20.988,75 TL, 224 ada 8 parsele 221.944,00 TL, 157 ada 16 parsele 140.316,00 TL, 157 ada 17 parsele 102.304,50 TL toplam değer biçilmiş olup hissedar 48175469666 T.C. Kimlik numaralı Mustafa Düzü'nün mernis adresinin boş olması nedeniyle bu ilanın bilirkişi raporunun ilanen tebliğ mahiyetinde olduğu ilan ve tebliğ olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02546834