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BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 00:00

İLAN

İLAN
BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

              Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı1  adet gayrimenkul, (içerisinde 1075 m2 inşaat alanı bulunan 2 katlı mezbahane binası ve 142 m2 inşaat alanı bulunan arıtma tesisi mevcut) 2886 sayılı yasanın 35/a . maddesi hükmü gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 
BULUNDUĞU YER/ MAHALLE		  
MEVKİİ		     
S. NOADA NOPARSEL
NO		CİNSİYÜZÖL-ÇÜMÜ (m2)
HİSSE		MUHAMMEN BEDEL (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
1DOĞANBEY                                   240120YazıMezbahane ve Arsası
 		5670,13Tam16.971.000,00509.130,00


1. İhale 20/09/2023 Çarşamba  günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.
2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;
2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.
2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.
2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.
2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeyeyetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.
2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.
2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.
2.7. Kapalı iç zarf içerisinde ve ihale mevzuatına uygun olarak düzenlenmişfiyat teklifi.
3.İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne, ihale mevzuatına uygun olarak kapalı  zarf içerisinde teslim etmeleri gerekir.
4.  Ödemeler; ihale tarihini takip eden  en geç 15 gün içerisinde yapılacaktır.
5.  İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.
   İlan olunur.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Adil BAYINDIR              
                                                                                                                                                                                            Belediye Başkanı


#ilangovtr Basın no ILN01883568

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#Basın No ILN01883568#İlangovtr