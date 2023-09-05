İLAN

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı1 adet gayrimenkul, (içerisinde 1075 m2 inşaat alanı bulunan 2 katlı mezbahane binası ve 142 m2 inşaat alanı bulunan arıtma tesisi mevcut) 2886 sayılı yasanın 35/a . maddesi hükmü gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır.



BULUNDUĞU YER/ MAHALLE

MEVKİİ S. NO ADA NO PARSEL

NO CİNSİ YÜZÖL-ÇÜMÜ (m2)

HİSSE MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) 1 DOĞANBEY 240 120 Yazı Mezbahane ve Arsası

5670,13 Tam 16.971.000,00 509.130,00



1. İhale 20/09/2023 Çarşamba günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1.Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.2.Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3.Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4.Gerçek kişiler için, ihaleye vekaleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeyeyetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname.

2.5. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

2.7. Kapalı iç zarf içerisinde ve ihale mevzuatına uygun olarak düzenlenmişfiyat teklifi.

3.İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne, ihale mevzuatına uygun olarak kapalı zarf içerisinde teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; ihale tarihini takip eden en geç 15 gün içerisinde yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 200,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.

Adil BAYINDIR

Belediye Başkanı





#ilangovtr Basın no ILN01883568