BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

BEYŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda yazılı 2 (İki) adet gayrimenkul, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi hükmü gereğince kapalı teklif usulü ile satılacaktır.



Sıra No



Bulunduğu İl, İlçe, Mahalle

Ada No

Parsel No

Mevkii

Cinsi

Yüzölçümü

(m2) Bağımsız Böl. No

Arsa Payı

His-se

Bulun- duğu Kat

Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (%3)

(TL)





1





DALYAN





39





7



Atatürk Cad. No:129D





Dükkan Bodrum

116,50 Zemin 214,00 Toplam 330,50



A Blok 11







1/30





Tam



Zemin + Bodrum





18.000.000,00





540.000,00

2

DALYAN

39

7 Atatürk Cad. No:129C

Dükkan

101,80 A Blok 12



1/30

Tam

Zemin

8.000.000,00

240.000,00

1. İhale 14/05/2025 Çarşamba günü saat 11.00 de belediye encümen toplantı salonunda ve encümen huzurunda yapılacaktır.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için istenilen belgeler;

2.1. Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu. (Belediyemiz veznesine veya Beyşehir Belediye Başkanlığı‘ nın Ziraat Bankası TR07 0001 0001 7231 7984 0350 01, Vakıfbank TR68 0001 5001 5800 7292 2898 41 veya Halkbank TR73 0001 2009 5130 0007 0000 16 İban Nolu hesaplarına yatırabilirler)

2.2. Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı fotokopisi.

2.3. Gerçek kişiler için Yerleşim Yeri Belgesi.

2.4. Gerçek kişiler için, ihaleye vekâleten iştirak ediyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname.

2.5.Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi ve Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) , Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belge ve noter tasdikli imza sirküleri. Adres Beyanı, Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu.

2.6. Belediyemize borcu olmadığını gösteren belge.

3. İştirakçilerin ihale için istenilen evrakları ihale günü saat 10.30 ’a kadar Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

4. Ödemeler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının tebliğinden veya 32.maddeye göre tebliğ sayılan günden itibaren, İhale bedelinin yarısı (%50 si) ile, %1 Tellaliye harcı %0,569 (Binde beş virgül altmış dokuz) nispetinde ihale karar pulu ve yasal olarak yatırılması gereken %6 Kesin teminat, 15 gün içerisinde belediyemiz veznesine veya belediyemiz banka hesabına (Iban numaraları yukarıda yazılı hesaplardan birisine) yapılacaktır. İhale bedelinin kalan yarısı ise, 3 eşit taksitte olmak üzere, 1. Taksiti 29. Ağustos 2025 tarihinde, 2. Taksiti 28. Kasım 2025 tarihinde ve 3. Taksiti 27 Şubat 2026 tarihinde yapılacak olup, tapuların devri ise ödemeler tamamlandıktan sonra yapılacaktır.

5. İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri içerisinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir veya 1.000,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir.

İlan olunur.



Adil BAYINDIR

Belediye Başkanı



#ilangovtr Basın no ILN02213371