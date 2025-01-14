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BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 00:00

T.C.
BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/110 Esas
KARAR NO : 2024/61

İLAN

DAVALI : AYŞE GÜRBÜZ - TC: 351****8134
Davalı Ayşe Gürbüz'e gelinen aşama itibariyle gerekçeli karar tebliği yapılamamış olması sebebiyle, ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup,
Mahkememiz dosyası 18/09/2024 tarihli kararı ile;
'' Davanın KABULÜ ile;
1- Konya ili, Beyşehir ilçesi, Doğanbey mahallesi, 204 ada 9 parsel sayılı taşınmazın, fen bilirkişisinin 15/05/2024 tanzim tarihli raporu ve krokisinde IR1 şeklinde gösterilen parsel içerisinde kalan 44,18 m² miktarındaki kısmında davacı idare lehine daimi irtifak hakkı TESİSİNE, irtifak hakkının davacı TEDAŞ adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,
2- Dava konusu Konya ili, Beyşehir ilçesi, Doğanbey mahallesi, 204 ada 9 parsel sayılı taşınmazda daimi irtifak kamulaştırması yapılan alanın kamulaştırma bedelinin 2.026,43-TL olduğunun TESPİTİNE,
3- Davacı tarafından depo edilen kamulaştırma bedeli olan 2.026,43-TL'nin hak sahibi olan tapuda kayıt maliki davalılara hisseleri oranında derhal ödenmesi için T.C. Vakıflar Bankası Beyşehir Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına,
4- Mahkememiz tarafından tespit edilen kamulaştırma bedeli olan 2.026,43-TL'ye dair; Anayasa Mahkemesinin 05.04.2023 tarih ve 2022/83 Esas 2023/69 Kararıyla 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10/9 md. iptal edilmesi nedeniyle iptal gerekçesi dikkate alınarak, dava tarihi olan 13/12/2023 tarihinden itibaren karar tarihi olan 18/09/2024 tarihine kadar işleyecek yasal faizin davacıdan tahsili ile hak sahibi olan tapuda kayıt maliki davalılara hisseleri oranında ödenmesine,
5- Fen bilirkişisinin 15/05/2024 tanzim tarihli raporu ve ekli krokinin kararın eki sayılmasına,
Dair, tarafların yokluğunda tescil hükmü yönünden KESİN, bedele ilişkin davacı idare yönünden KESİN, davalı taraf yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.'' şeklinde hüküm kurulmuş olmakla, ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02153005