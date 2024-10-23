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BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 00:00

T.C. BEYŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/385 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda bilgileri belirtilen mahkememiz dosyasında davalı Emine Tomak aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca verilen karar gereğince aşağıda malik ve özelliği yazılı taşınmazın belirtilen yer kadarının TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tescili için Beyşehir 4. Asliye Hukuk Mahkemesine davanın açıldığı ve yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile TEDAŞ adına tescili 2942 sayılı yasa gereğince saptanmasını müteakip bedelin ilgili adına mahkemece belirlenecek banka şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın idare adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu gereğince ilan olunur.

DOSYA NUMARASI

TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER
(Konya İli, Beyşehir İlçesi)

ADA/PARSEL

KAMULAŞTIRILAN M2

ADI SOYADI

2024/385 Esas

Damlapınar Mahallesi

290/10

7,29 mülkiyet
282,08 irtifak

Emine Tomak

#ilangovtr Basın no ILN02108143