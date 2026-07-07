BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/853 Esas

KARAR NO : 2025/96

DAVALI : EMİNE RUKİYE ATEŞ - Mustafa ve Havva Aynur kızı, 08/08/1987 doğumlu.

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasında Konya ili, Beyşehir ilçesi, Doğanbey mahallesi, 212 ada 9 nolu parselin 362,12 m²'lik kısmında irtifak hakkı ve 1,19 m²'lik direk yerinin tesisi için kamulaştırma bedelinin tespiti ile bu bedelin peşin ödenmesi karşılığında TEDAŞ adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Ziraat bilirkişileri ve GDU bilirkişi tarafından mahkememize sunulan ortak raporda; toplam kamulaştırma bedelinin 16.765,49 TL olarak hesaplandığı bildirilmiştir.

Davanın KABULÜ ile;

1-Konya ili, Beyşehir ilçesi, Doğanbey mahallesi, 212 ada 9 parsel sayılı taşınmazın, fen bilirkişisi Aydın Aktaş'ın raporu ve krokisinde IR1 şeklinde gösterilen parsel içerisinde kalan 362,12 m² miktarındaki kısmında davacı idare lehine daimi irtifak hakkı TESİSİNE, irtifak hakkının davacı TEDAŞ adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,B harfi ile gösterilen 1,19 m²'lik direk yerinin tapu kaydının İPTALİ ile tüm takyidatlardan ari şekilde davacı TEDAŞ adına TESCİLİNE,

2-Dava konusu Konya ili, Beyşehir ilçesi, Doğanbey mahallesi, 212 ada 9 sayılı taşınmazlarda daimi irtifak kamulaştırması yapılan alanın ve pilon yeri kamulaştırma bedelinin toplamının 16.765,49-TL olduğunun TESPİTİNE şeklinde verilen karar ile dava dilekçesi, bilirkişi raporu özetinin ve gerekçeli kararın tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02501246