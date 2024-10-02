BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. BEYŞEHİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2023/709 Esas

DAVALI :HASAN ALİ ŞAN - (Hasan ve Ayşe oğlu, 18/03/1972 doğumlu)



Davacı Derebucak Belediye Başkanlığı tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında; davacı tarafın dava dilekçesinde "Dava konusu Konya ili, Derebucak ilçesi, Sarayönü Mah. 129 ada 154 parsel sayılı 1460,17 m² yüzölçümlü taşınmazın 335,43 m²'lik kısmında 2942 sayılı Kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10. maddesi uyarınca tapusunun iptali ile belediye adına tapuya kayıt ve tesciline, kalan kısmın davalı tapu malikleri adına tesciline" karar verilmesi talep edilmiş,



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Dava dilekçesinin iş bu dava konusuna ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği, 30 (otuz) gün içinde, husumetin yöneltileceği gösterilen idare aleyhine kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceğiniz ve duruşma günü olan 14/11/2024 saat: 09:33'de duruşmada hazır bulunmanız, hazır bulunmadığınız takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,



Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02095216