BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

BEYŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/402 Esas

KARAR NO : 2023/812

İLAN

DAVALILAR : 1-Fatma Korkmaz, Hasan kızı. 2-Fadim Korkmaz, Hasan kızı.

Davacı TEDAŞ tarafından aleyhinize açılan kamulaştırma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce bilinen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararı, istinaf başvuru dilekçesi, istinafın reddi ek kararı ve istinafın reddinin istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02082806