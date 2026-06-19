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BEYPAZARI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

BEYPAZARI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 00:00

T.C.
BEYPAZARI 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/92 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Ankara İli Beypazarı İlçesi Hırkatepe Mahallesi 120 ada 31 parselin davacı tarafından, kamulaştırılmasına karar verilmiş olup kamulaştırmayı yapan davacı idare, dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından Mahkememizin 2026/92 Esas sayısında dava açılmıştır.

Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince davacı kurumca kamulaştırılmasına karar verilen, pazarlıkla satış için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve bedelin davalılar adına mahkemece belirlenen Vakıflar Bankası Beypazarı Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazın davacı kurum adına tesciline karar verilebileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10 maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN OLUNUR.15.06.2026

 

#ilangovtr Basın no ILN02492498

 