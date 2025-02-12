BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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2025 YILI CİHAZ VE MAKİNELERİN MALZEMELİ YILLIK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ
BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025 YILI CİHAZ VE MAKİNELERİN MALZEMELİ YILLIK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/163234
1-İdarenin
a) Adı
:
BEYOĞLU BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
EVLİYA ÇELEBİ MAHALLESİ MEŞRUTİYET CADDESİ IMP ALTI NO:50 34433 TEPEBAŞI BEYOĞLU/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2122527754 - 2122520085
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu hizmet alımın
a) Adı
:
2025 YILI CİHAZ VE MAKİNELERİN MALZEMELİ YILLIK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
259 KALEM - CİHAZ VE MAKİNELERİN MALZEME DAHİL BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALIMI
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Beyoğlu Belediye Başkanlığına Bağlı Tüm Hizmet Birimleri
ç) Süresi/teslim tarihi
:
İşe başlama tarihinden itibaren 9(Dokuz) aydır
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
03.03.2025 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
TOMTOM MAHALLESİ İSTİKLAL CAD.NO:217 BEYOĞLU/İSTANBUL EK HİZMET BİNASI-İHALE TOPLANTI SALONU 5.KAT
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
AB Tip İnceleme (Modül B) Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
AB Uygunluk Sertifikası (Modül E)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İsteklilerin kamu ya da özel sektörde gerçekleştirilen her türlü cihaz bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
#ilangovtr Basın no ILN02171209